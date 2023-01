Mistwalker: Hironobu Sakaguchi schreibt für mysteriöses Dark Fantasy-Spiel

Autor:, in / Mistwalker

Der Final Fantasy Erschaffer, Hironobu Sakaguchi, hat seinen Renteneintritt extra verzögert, um an einem mysteriösen Dark Fantasy-Spiel zu schreiben.

In einem kurzen Interview gab Hironobu Sakaguchi bekannt, dass er an einem noch nicht angekündigten Dark Fantasy-Spiel arbeitet.

Zum Jahresende befragte das japanische Magazin Famitsu 141 Spieleentwickler zu ihren Ambitionen für das Jahr 2023. Auch Hironobu Sakaguchi, der als Erschaffer der Final Fantasy Saga bekannt ist, gehörte zu den Interviewpartnern. Eigentlich hatte der inzwischen 60-Jährige vor, in Rente zu gehen. Allerdings ist er von diesem Plan offenbar zurückgetreten.

„Ich dachte, ich gehe in den Ruhestand (lacht), aber ich beschloss, es noch einmal zu versuchen…“, antwortete er auf den Punkt „Ehrgeiz für 2023“. Beim nächsten Punkt führt er aus: „Ich werde Final Fantasy XIV nicht beenden. Wir sehen uns in Eorzea! Und während der Titel noch unveröffentlicht ist, habe ich angefangen, das Szenario für neue Action zu schreiben. Es wird Dark Fantasy sein.“

Wann und auf welchen Plattformen das Spiel kommen könnte, ist noch offen.

Hironobu Sakaguchi gründete 2004 das Entwicklerstudio Mistwalker. Titel wie Blue Dragon, Lost Odyssey und The Last Story sind vielen Spielern positiv in Erinnerung geblieben. Als kleine Randnotiz lässt sich erwähnen, dass Neuauflagen von diesen Werken leider nicht zu erwarten sind, wie ihr 2021 lesen konntet.

Während die frühen Titel des Studios für Konsolen wie Xbox 360, Wii und Nintendo DS erschienen, sind die jüngeren Veröffentlichungen auf Android und iOS erfolgt. Das aktuellste Werk des Studios „Fantasian“ ist ausschließlich mit Apple Arcade abrufbar.

Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald weitere Informationen bekannt sind.