Mixtape: Nothing But the Hits: Adventure auf 2026 verschoben

Die musikalische Reise verspätet sich: Mixtape: Nothing But the Hits wurde auf das nächste Jahr verschoben.

Beethoven & Dinosaur, bekannt für The Artful Escape, haben ihr Spiel Mixtape: Nothing But the Hits auf 2026 verschoben.

Ob es Bandsalat bei der Entwicklung gegeben hat, die zur Verschiebung führten, darüber gibt man keine Auskunft.

Die Verschiebung gab man auf eine originelle und witzige Weise bekannt: mit einem Mixtape! Es enthält Songs, die auf die Verspätung des musikalischen Abenteuers anspielt.

While developing Artful Escape, our 3D artist Mikey, made an oven asset. It was a nice oven – the work of a true pro. He even put the knobs on. And that’s who we are at Beethoven & Dinosaur. We put the knobs on. Mixtape is almost complete, we’re just putting the knobs on. 2026 pic.twitter.com/vyK3wZzVKE — MIXTAPE by Beethoven & Dinosaur (@bnd_studio) November 10, 2025