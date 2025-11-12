Mixtape: Nothing But the Hits: Adventure auf 2026 verschoben

3 Autor: , in News / Mixtape: Nothing But the Hits
Image: Annapurna Interactive

Die musikalische Reise verspätet sich: Mixtape: Nothing But the Hits wurde auf das nächste Jahr verschoben.

Beethoven & Dinosaur, bekannt für The Artful Escape, haben ihr Spiel Mixtape: Nothing But the Hits auf 2026 verschoben.

Ob es Bandsalat bei der Entwicklung gegeben hat, die zur Verschiebung führten, darüber gibt man keine Auskunft.

Die Verschiebung gab man auf eine originelle und witzige Weise bekannt: mit einem Mixtape! Es enthält Songs, die auf die Verspätung des musikalischen Abenteuers anspielt.

  1. Bootie Sweat 13200 XP Sandkastenhüpfer Level 2 | 12.11.2025 - 15:52 Uhr

    Schade, hatte mich wirklich auf das Mixtape gefreut. Na ja, dann eben erst im nächsten Jahr.

  3. Robilein 1176910 XP Xboxdynasty Legend Gold | 12.11.2025 - 16:38 Uhr

    Ich freue mich schon drauf, ist genau was für mich. Habe aber echt nichts dagegen. Habe genug zum zocken vor mir🙈🙈🙈

