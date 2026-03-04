Mixtape: Nothing But the Hits: Feiert den ultimativen Coming of Age Soundtrack im Mai

Mixtape erscheint am 07.05.2026 und verbindet Abenteuer, Freundschaft und Musik zu einem einzigartigen Spielerlebnis.

Am 07. Mai 2026 erscheint Mixtape, ein narratives Abenteuer von Beethoven & Dinosaur, den Entwicklern des BAFTA-prämierten Titels The Artful Escape. Das Spiel erzählt die Geschichte von drei Freunden, die eine letzte gemeinsame Nacht erleben, begleitet von einem Soundtrack, der Generationen verbindet.

Die Handlung entfaltet sich über eine Reihe von erzählerischen Vignetten, die die typischen Erfahrungen der Jugend aufgreifen. Vom ersten Kuss bis zum letzten Tanz führt Mixtape durch eine Welt voller Erinnerungen, Abenteuer und kleinerer wie größerer Herausforderungen, die die Teenagerjahre prägen.

Inhaltlich orientiert sich Mixtape an klassischen Coming-of-Age-Filmen und verknüpft Nostalgie, Streiche, Musik und die Höhen und Tiefen des Erwachsenwerdens. Spieler erleben Transformation, persönliche Entwicklungen und das Abschiednehmen innerhalb der Geschichte.

Musikalisch stützt sich Mixtape auf ikonische Tracks unter anderem von DEVO, Roxy Music, Lush, The Smashing Pumpkins, Iggy Pop, Siouxsie and the Banshees, Joy Division und The Cure. Die Songs untermalen die Abenteuer der drei Protagonisten und verstärken die erzählerische Tiefe des Spiels.