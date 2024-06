Mixtape: Nothing But the Hits: Musikalische Reise voller prägender Momente

Mixtape: Nothing But the Hits nimmt Spieler auf eine musikalische Reise und erzählt prägende Momente.

Beethoven & Dinosaur, Entwickler von The Artful Escape, haben Mixtape: Nothing But the Hits beim Xbox Games Showcase vorgestellt.

In Mixtape: Nothing But the Hits erleben drei Freunde während ihres letzten Abends in der High School noch ein letztes Abenteuer.

Auf dem Weg zu ihrer letzten gemeinsamen Party werden sie von einer perfekt zusammengestellten Playlist in traumhafte Nachstellungen ihrer gemeinsamen prägenden Erinnerungen gezogen.

„Taucht ein in die Einöde der Teenager und spielt euch durch eine Vielzahl von erzählerischen Vignetten, die die entscheidenden Momente erforschen, die sie geprägt haben. Die Geschichte wird durch ein Mixtape aus komödiantischem, fröhlichem Gameplay vermittelt, vom Skateboardfahren und Fliegen bis zum Fotografieren nach Feierabend in einem verlassenen Freizeitpark und vielem mehr.“ „Es sind die größten Hits der Teenagerfreundschaft, vom ersten Kuss bis zum letzten Tanz. Ähnlich wie Spiele wie What Remains of Edith Finch verbindet Mixtape seine Geschichte mit einer einzigartigen, vignettengesteuerten Struktur, die Abwechslung, Überraschung und Komik im Gameplay betont.“

Das Spiel enthält Musik von DEVO, Roxy Music, Lush, The Smashing Pumpkins, Iggy Pop, Siouxsie and the Banshees, Joy Division und mehr.

Mixtape: Nothing But the Hits wird für Xbox Series X|S, Xbox One, Windows-PC, Cloud, und für den Xbox Game Pass erscheinen.

Hier der Trailer zur Ankündigung: