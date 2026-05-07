Mixtape: Nothing But the Hits: Neuzugang im Xbox Game Pass begeistert Kritiker

Mixtape ist ab sofort im Xbox Game Pass verfügbar und kann auf Konsole, PC sowie via Cloud gespielt werden. Zeitgleich sind die ersten internationalen Testwertungen erschienen, die dem atmosphärischen Story-Spiel einen richtig starken Launch bescheren.

Auf OpenCritic liegt der aktuelle Metascore derzeit bei 96. Bei Metacritic erreicht die PC-Version aktuell einen Wert von 91, während die PlayStation-5-Version bei 88 steht.

Im Mittelpunkt der Geschichte stehen drei Freunde, die ihren letzten gemeinsamen Abend miteinander verbringen und dabei noch einmal wichtige Erinnerungen ihrer Jugend erleben. Auf dem Weg zu einer Party entfaltet sich ein interaktives „Mixtape“, das verschiedene prägende Momente miteinander verbindet.

Spieler erleben dabei unterschiedliche Szenen, darunter Skateboard-Fahrten, nächtliche Ausflüge sowie emotionale Ereignisse wie den ersten Kuss oder den Abschiedstanz. Jede Sequenz ist eng mit Musik verknüpft und setzt gezielt auf nostalgische Stimmung.

Entwickelt wurde Mixtape vom Studio hinter The Artful Escape. Auch beim neuen Projekt setzt das Team auf eine Kombination aus visueller Inszenierung und musikalischem Storytelling. Ergänzt wird das Erlebnis durch einen Soundtrack mit zahlreichen bekannten Künstlern, die die Reise durch die Höhen und Tiefen des Erwachsenwerdens begleiten.

Mixtape ist ab sofort für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC verfügbar sowie im Xbox Game Pass enthalten.

Medaillenspiegel – Mixtape

DualShockers 10/10

TheSixthAxis 10/10

CGMagazine 10/10

Stevivor 10/10

IGN 10/10

WellPlayed 10/10

Xbox Tavern 10/10

DayOne 10/10

PlayStation LifeStyle 9/10

Gamespot 9/10

Gane Informer 9/10

Push Square 9/10

Gamer Social Club 9/10

Console Creatures 9/10

Wertungen 5/5

VGC 5/5