Mixtape: Nothing But the Hits: Startet im Xbox Game Pass und feiert die wilden Teenagerjahre

MIXTAPE erscheint im Xbox Game Pass und liefert ein nostalgisches Abenteuer voller Musik und Erinnerungen.

Mit einem atmosphärischen Launch Trailer startet MIXTAPE ab sofort für Xbox Series X|S sowie direkt im Xbox Game Pass und schickt Spieler auf einen nostalgischen Roadtrip durch die wichtigsten Erinnerungen dreier Freunde.

Im Mittelpunkt steht die letzte gemeinsame Nacht der drei Jugendlichen, die sich auf dem Weg zu ihrer finalen Party befinden. Eine sorgfältig zusammengestellte Playlist zieht die Freunde dabei in traumartige Versionen ihrer prägenden Erinnerungen hinein und verbindet emotionale Momente mit abwechslungsreichen Gameplay-Sequenzen.

Spieler erleben unterschiedliche narrative Episoden, die zentrale Augenblicke ihrer Jugend nachzeichnen. Dazu gehören Skateboarding-Ausflüge, nächtliche Erkundungen eines verlassenen Freizeitparks, Baseball-Momente, Fotosessions sowie improvisierte Feuerwerksaktionen aus dem Rücksitz eines Autos.

Der Titel setzt stark auf Stimmung, Musik und das Lebensgefühl klassischer Coming-of-Age-Geschichten. Themen wie erste Beziehungen, Freundschaft, Abschiede und gemeinsame Erinnerungen stehen dabei klar im Mittelpunkt der Erfahrung.

Besonderes Augenmerk liegt auf dem Soundtrack, der zahlreiche bekannte Künstler und Bands umfasst. Vertreten sind unter anderem DEVO, Roxy Music, Lush, The Smashing Pumpkins, Iggy Pop, Siouxsie and the Banshees, Joy Division sowie The Cure.

MIXTAPE ist ab sofort für Xbox Series X|S erhältlich und im Xbox Game Pass verfügbar.