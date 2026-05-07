Mixtape: Nothing But the Hits: Startet im Xbox Game Pass und feiert die wilden Teenagerjahre

Mit einem atmosphärischen Launch Trailer startet MIXTAPE ab sofort für Xbox Series X|S sowie direkt im Xbox Game Pass und schickt Spieler auf einen nostalgischen Roadtrip durch die wichtigsten Erinnerungen dreier Freunde.
Im Mittelpunkt steht die letzte gemeinsame Nacht der drei Jugendlichen, die sich auf dem Weg zu ihrer finalen Party befinden. Eine sorgfältig zusammengestellte Playlist zieht die Freunde dabei in traumartige Versionen ihrer prägenden Erinnerungen hinein und verbindet emotionale Momente mit abwechslungsreichen Gameplay-Sequenzen.
Spieler erleben unterschiedliche narrative Episoden, die zentrale Augenblicke ihrer Jugend nachzeichnen. Dazu gehören Skateboarding-Ausflüge, nächtliche Erkundungen eines verlassenen Freizeitparks, Baseball-Momente, Fotosessions sowie improvisierte Feuerwerksaktionen aus dem Rücksitz eines Autos.
Der Titel setzt stark auf Stimmung, Musik und das Lebensgefühl klassischer Coming-of-Age-Geschichten. Themen wie erste Beziehungen, Freundschaft, Abschiede und gemeinsame Erinnerungen stehen dabei klar im Mittelpunkt der Erfahrung.
Besonderes Augenmerk liegt auf dem Soundtrack, der zahlreiche bekannte Künstler und Bands umfasst. Vertreten sind unter anderem DEVO, Roxy Music, Lush, The Smashing Pumpkins, Iggy Pop, Siouxsie and the Banshees, Joy Division sowie The Cure.
MIXTAPE ist ab sofort für Xbox Series X|S erhältlich und im Xbox Game Pass verfügbar.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Der Humor ist so verdammt gut 😄
Oh ja 😅
Scheint ja sehr gut anzukommen, mich will es nicht abholen.
Das Game ist cool. Die Musik, die Geschichte, das Gameplay, alles.
Was ist das für ein Genre?
Narrative Adventure passt ganz gut. Es hat Gameplay, ist aber mehr „Mittel zum Zweck“.
Es geht eigentlich darum, dass ne Story erzählt wird, wie 3 Teenies ihren letzten Tag vor dem College zusammen verbringen und dazu kreiert die eine einen Soundtrack für jeden Event, den die machen, also was man halt so als Teenie gemacht hat, sprich, es läuft ein Song nach dem anderen(70s, 80s,90s,) dazu das passende Gameplay. Mit Skaten und anderen Aktivitäten. Ich finds sehr cool, bin immer noch am zocken, weiß nicht wie lang die Story noch geht, aber es wird nicht langweilig. Der Grafikstil is auch cool.
Schlummert bereits auf der Festplatte und wird heute Nacht nach dem EL Spiel ausgiebig angezockt.
Also ich weiß nicht. Ist zwar in letzter Zeit viel dazugekommen im Game Pass, aber seit Aphelion hat mich nichts mehr wirklich mitgenommen. Ist zwar alles ganz nett und so, aber nichts was ich jetzt unbedingt mehr als nur anspielen müsste.
Richtig tolles Spiel mit einem geilen Humor, den feiere ich total 😂😂😂
Danke für diesen tollen Game Pass Titel💚💚💚