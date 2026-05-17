Mixtape: Nothing But the Hits: Studio stellt klar – Delisting-Gerüchte wegen Musik sind falsch

Die Entwickler von Mixtape haben kursierende Gerüchte über ein mögliches Delisting aus digitalen Stores deutlich zurückgewiesen. Hintergrund waren Spekulationen, dass ablaufende Musiklizenzen den Verkauf des Spiels in Zukunft verhindern könnten.

Diese Behauptungen sind jedoch falsch. Das Studio hat bestätigt, dass für die über 20 lizenzierten Songs im Spiel dauerhafte Nutzungsrechte gesichert wurden. Damit laufen die Musiklizenzen nicht aus und haben keinen Einfluss auf die langfristige Verfügbarkeit des Spiels.

Annapurna Interactive reagierte direkt auf die Gerüchte und stellte klar: „Wir haben gehört, dass einige Leute sagen, Mixtape würde wegen ablaufender Musiklizenzen aus den Stores entfernt werden. Das war eine Lüge.“

Da die Musik ein zentrales Element der Spielwelt und der Erzählung ist, war die Sicherung der Rechte ein wichtiger Bestandteil der Entwicklung. Ein zukünftiges Delisting aufgrund von Lizenzproblemen ist damit ausgeschlossen.

Die Entwickler betonen damit klar, dass Mixtape auch langfristig in digitalen Stores verfügbar bleiben wird.