Mixtape: Nothing But the Hits: Studio stellt klar – Delisting-Gerüchte wegen Musik sind falsch

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Image: Annapurna Interactive / Mixtape: Nothing But the Hits

Annapurna Interactive widerspricht Gerüchten über ein mögliches Delisting von Mixtape.

Die Entwickler von Mixtape haben kursierende Gerüchte über ein mögliches Delisting aus digitalen Stores deutlich zurückgewiesen. Hintergrund waren Spekulationen, dass ablaufende Musiklizenzen den Verkauf des Spiels in Zukunft verhindern könnten.

Diese Behauptungen sind jedoch falsch. Das Studio hat bestätigt, dass für die über 20 lizenzierten Songs im Spiel dauerhafte Nutzungsrechte gesichert wurden. Damit laufen die Musiklizenzen nicht aus und haben keinen Einfluss auf die langfristige Verfügbarkeit des Spiels.

Annapurna Interactive reagierte direkt auf die Gerüchte und stellte klar: „Wir haben gehört, dass einige Leute sagen, Mixtape würde wegen ablaufender Musiklizenzen aus den Stores entfernt werden. Das war eine Lüge.“

Da die Musik ein zentrales Element der Spielwelt und der Erzählung ist, war die Sicherung der Rechte ein wichtiger Bestandteil der Entwicklung. Ein zukünftiges Delisting aufgrund von Lizenzproblemen ist damit ausgeschlossen.

Die Entwickler betonen damit klar, dass Mixtape auch langfristig in digitalen Stores verfügbar bleiben wird.

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2 Kommentare Added

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  1. cartoon11 31790 XP Bobby Car Bewunderer | 17.05.2026 - 12:43 Uhr

    Dauerhafte Nutzungsrechte? Wenn es sowas wirklich gibt, dann gleich MS melden, damit die FH Teile nicht von den Stores abgezogen werden müssen, bzw wieder gelistet werden können…

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  2. Katanameister 428400 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 17.05.2026 - 12:52 Uhr

    Wer weiß, kann oftmals ganz schnell was anderes passieren, steckt man nie drin…

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