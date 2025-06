Mixtape: Nothing But the Hits: Summer Game Fest-Trailer spielt die größten Hits

Mixtape: Nothing But the Hits verspricht einen Sommer voller Spaß und Vergnügungen im Xbox Game Pass.

Mit einem neuen Trailer, der auf dem Summer Game Fest vorgestellt wurde, geben Entwickler Beethoven & Dinosaur (The Artful Escape) und Publisher Annapurna Interactive den Spielern einen neuen Einblick in Mixtape, ein Coming-of-Age-Abenteuer mit dem Soundtrack einer ganzen Generation.

Das Spiel wird bald für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. Es wird ab dem ersten Tag über den Xbox Game Pass (Series X|S, Windows) erhältlich sein.

Mixtape ist außerdem Teil der Day of the Devs: Summer Game Fest 2025-Auswahl und wird vom 11. bis 15. Juni auf dem Tribeca Games Festival in New York ausgestellt.

Erlebt einen radikalen Soundtrack dieser Ära mit Ikonen wie DEVO, Roxy Music, Lush, The Smashing Pumpkins, Iggy Pop, Siouxsie and the Banshees, Joy Division und vielen weiteren Überraschungen. Schafft Erinnerungen, die ein Leben lang halten, und erlebt die Freuden und Kämpfe der Teenager-Unruhen.

Über Mixtape

In ihrer letzten gemeinsamen Nacht begeben sich drei Freunde auf ein letztes Abenteuer. Spielt euch durch ein Mixtape voller Erinnerungen, unterlegt mit dem Soundtrack einer ganzen Generation.

Auf dem Weg zu ihrer letzten gemeinsamen Party entführt eine perfekt zusammengestellte Playlist die drei Freunde in traumhafte Wiederholungen ihrer prägenden Erinnerungen.

Erlebt eine Vielzahl von erzählerischen Vignetten, die die entscheidenden Momente erforschen, die sie geprägt haben.

Die Spieler tauchen in die Einöde der Teenagerzeit ein, indem sie sich durch ein Mixtape fröhlichen Gameplays spielen, vom Skateboarden und Fliegen bis hin zum Fotografieren nach Feierabend in einem verlassenen Vergnügungspark, dem Schlagen von Basebällen und dem Veranstalten eines Feuerwerks auf dem Rücksitz eines Autos.

Es sind die größten Hits der Teenager-Erfahrung, vom ersten Kuss bis zum letzten Tanz.

Mixtape von Beethoven & Dinosaur, den Entwicklern des BAFTA-ausgezeichneten Spiels The Artful Escape, lässt sich von klassischen Coming-of-Age-Filmen inspirieren und vereint nostalgische Ziellosigkeit, Unfug, Musik, die Höhen und Tiefen der Jugend und die bittersüßen Gefühle, die mit dem Wachstum, der Verwandlung und dem Aufbruch einhergehen.

Mit Musik von DEVO, Roxy Music, Lush, The Smashing Pumpkins, Iggy Pop, Siouxsie and the Banshees, Joy Division, The Cure und vielen anderen.