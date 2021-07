MLB The Show 21: All-Star-Woche mit neuen Inhalten und mehr

Autor:, in / MLB The Show 21

Feiert während der MLB All-Star-Woche mit digitalen All-Star-Inhalten in MLB The Show 21 und mehr.

Um die MLB All-Star-Woche gebührend zu feiern, arbeitet das Live-Content-Team von San Diego Studio hart an der Fertigstellung einiger Inhalte, die jeder in MLB The Show 21 auf Xbox One und Xbox Series X/S ausprobieren kann.

Freut euch auf ein neues Team Affinity-Programm mit 2021 All-Stars und zwei Packs mit Home Run Derby- und All-Star Game-Spielern. Verdient euch euren Weg zu allen 30 Spielern in Season 3 von Team Affinity und haltet die Augen offen nach diesen Home Run Derby-Karten.

Welcher Spieler auch immer während der All-Star-Feierlichkeiten am 12. und 13. Juli die herausragendste Leistung zeigt, wird möglicherweise im speziellen All-Star Game Pack enthalten sein.

Das Live-Content-Team wird sowohl das Home Run Derby als auch das All-Star Game beobachten und daran arbeiten, all diese Inhalte während der MLB All-Star-Woche zu veröffentlichen. Achtet darauf, nach dem Ende des Events im The Show Shop online im Spiel nach neuen Spielern in Packs zu suchen.

Wie könnt ihr diese Inhalte verdienen? Spielt Moments, Missions und Showdown online, um alle 30 Team Affinity Season 3 All-Star-Spieler zu verdienen.