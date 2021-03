MLB The Show 21: Coach und Ramone beantworten weitere Fragen

Autor:, in / MLB The Show 21

Ein weiteres Mal stellen sich der Coach und Ramone der Community und beantworten Fragen zu MLB The Show 21.

Diesmal dreht sich alles um das Ballplayer-Feature sowie dem Road To The Show Modus.

So wurde etwa die Frage geklärt, ob man alle Werte des Ballplayers in den Modi Diamond Dynasty und Road To The Show auf 99 bringen kann. Während 99 durchaus möglich ist, können nicht alle Werte gleichzeitig auf 99 gebracht werden.

Weitere Antworten findet ihr im Video: