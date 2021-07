MLB The Show 21: Erreicht über 4 Millionen Spieler seit Veröffentlichung

Autor:, in / MLB The Show 21

Seit seinem Start im April wurde MLB The Show 21 von über 4 Millionen Spielern gespielt, gut 2 Millionen spielen auf Xbox-Konsolen.

Seit seiner Veröffentlichung am 20. April 2021 hat MLB The Show 21 über 4 Millionen Spieler erreicht und zählt somit zu dem am schnellsten verkauften Teil der Serie.

Gut die Hälfte der Spieler schwingen ihr Schläger auf der PlayStation 5 und PlayStation 4. Die andere Hälfte jagt dem Ball auf der Xbox Series X|S und Xbox One hinterher, auf denen MLB The Show 21 dieses Jahr sein Debüt feierte. Wie viele der 2 Millionen Spieler den Titel über den Xbox Game Pass spielen und wie viele sich den neuesten Teil der Reihe gekauft haben, wurde nicht mitgeteilt.