MLB The Show 21: Feature-Premieren und mehr im Video vorgestellt

Autor:, in / MLB The Show 21

Feature-Premieren in MLB The Show 21 und mehr im Video vorgestellt.

Gameplay Director Chris Gill spricht mit Ramone Russell, Product Development Communications und Brand Strategist, über alle Verbesserungen beim Fielding in MLB The Show 21. Im 30-Minuten-Video werden auch die neu eingeführten Feature Premieren genauer vorgestellt, die gleichzeitig über Twitch, YouTube und Facebook Live übertragen werden.

MLB The Show 21 erscheint am 20. April 2021 für Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 und PS5.