MLB The Show 21: Neuer Trailer mit Fernando Tatis Jr. und Coach

Im neuen MLB The Show 21 Trailer sprechen Fernando Tatis Jr. und Coach über Einzelheiten zum Spiel.

In MLB The Show 21 erleben Spieler eine schnellere, tiefere und intensivere Spielaction auf dem Feld, die sich von Moment zu Moment verändert und sowohl Anfängern als auch erfahrenen Spielern eine Vielzahl von Spielmodi bietet.

Führt euren Baseballspieler als Zweiwege-Star zu Ruhm bei Road to the Show und Diamond Dynasty und genießt die überarbeitete Spielreihen- und March to October-Modi mit einer einfachen Einführung und Tools, oder stellt euch euren Freunden auf Xbox oder PlayStation mit Cross-Play.

MLB The Show 21 erscheint am 20. April für Xbox und PlayStation Konsolen und wird direkt im Xbox Game Pass landen.