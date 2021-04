MLB The Show 21: Trailer mit neuen Legenden veröffentlicht

Autor:, in / MLB The Show 21

Sportspiele brauchen spielbare Legenden. Das hat der Entwickler San Diego Studio erkannt und einen MLB The Show 21 Trailer veröffentlicht.

MLB The Show 21 wird das erste Spiel der Reihe sein, welches nicht als Exklusivtitel für die PlayStation erscheint. Und auch dieses Jahr gibt es wieder einige Legenden, welche ihr in euer Team einbringen könnt.

Den Trailer zu den Stars, welche sich in den Ruhestand begeben haben, könnt ihr euch hier anschauen:

MLB The Show 21 wird am 21. April 2021 für Xbox Series X|S und Xbox One sowie PlayStation 5 und PlayStation 4 veröffentlicht.