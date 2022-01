MLB The Show 22: Cover soll nächste Woche enthüllt werden

Autor:, in / MLB The Show 22

Der Cover-Sportler zur Baseball-Simulation MLB The Show 22 soll in der kommenden Woche enthüllt werden.

Schon bald werden neue Details über MLB The Show 22 enthüllt werden. Via Twitter wurde bestätigt, dass der Cover-Sportler für die Baseball-Simulation am Montag, den 31. Januar, gezeigt wird. Das bedeutet, dass wahrscheinlich eine vollständige Enthüllung und Details zum Spiel kurz danach zu erwarten sind, sowie wann es erscheinen wird.

Wie das letztjährige Spiel wird MLB The Show 22 neben PlayStation 5 und PlayStation 4 auch für Xbox Series X/S und Xbox One erscheinen. Interessant wäre, ob das Spiel wie der Vorgänger auch zum Launch im Xbox Game Pass erscheinen wird.

Big things are happening this Monday. Stay tuned for more news on our cover athlete reveal.https://t.co/hso8muWDSS#MLBTheShow #OwnTheShow pic.twitter.com/g4HCkWWQ3d — MLB The Show (@MLBTheShow) January 28, 2022