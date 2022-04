MLB The Show 22: Jackie Robinson Foundation Pack zum 75. Jahrestag

Autor:, in / MLB The Show 22

Zum 75. Jahrestag veröffentlicht PlayStation das Jackie Robinson Foundation Pack in MLB The Show 22.

MLB The Show 22 feiert den 75. Jahrestag, an dem Jackie Robinson die Schranke für Farbige im Baseball durchbrach und veröffentlicht ein DLC-Paket.

Jackie Robinson spielte als Verfechter von Rassengleichheit und sozialer Gerechtigkeit eine zentrale Rolle im gesellschaftlichen Wandel. Die Jackie Robinson Foundation wiederum führt dieses Erbe als eines der besten Stipendien- und Führungsentwicklungsprogramme für Studenten aus unterrepräsentierten Gruppen seit 50 Jahren fort.

Mit dem Kauf des Jackie Robinson Foundation Packs (4,99 Euro im Microsoft Store) erhaltet ihr:

5.000 Stubs

Jackie Robinson Foundation (JRF)-Schlägerskin

Jackie Robinson 75th Anniversary-Profilsymbol

#42-Profilsymbol zur Verwendung in MLB The Show 22

Bis zum 29. April 2022 spendet PlayStation 3,49 Dollar pro verkauftem Spiel an die Jackie Robinson Foundation. Mit dieser Spende wird das JRF/PlayStation-MLB The Show Scholars Program unterstützt, das dazu beiträgt, die Leistungsunterschiede in der Hochschulbildung zu verringern.