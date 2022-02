MLB The Show 22: Manga-Cover für Collector’s Edition präsentiert

Autor:, in / MLB The Show 22

PlayStation Studios enthüllt die Collector’s und MVP-Edition zu MLB The Show 2022, das ebenfalls zum Start im Xbox Game Pass veröffentlicht wird.

Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was ist in den Editionen enthalten und welche landet im Xbox Game Pass? Im Xbox Game Pass werden immer die Standard-Versionen eines Spiels veröffentlicht, es sei denn, die Entwickler entscheiden sich für etwas anderes.

Die MVP- und Collector’s Edition bleibt also allen Käufern und Vorbestellern vorbehalten. Diese beiden Versionen garantieren Early Access für alle, die die MVP Edition oder die Digital Deluxe Edition von MLB The Show 22 kaufen. Der Early Access für MLB The Show 22 beginnt am 1. April (kein Scherz), um euch einen Vorsprung von vier Tagen zu geben.

Dieses Manga-Cover gibt es obendrauf:

Außerdem erhaltet ihr, wenn ihr jetzt im Xbox Store vorbestellt, ein Gold Choice Pack, das ihr in MLB The Show 22 verwenden könnt. Weitere Details gibt es weiter unten.

Ramone Russell von San Diego Studio berichtet: „Shohei Ohtani war unsere einstimmige Wahl für das Cover von MLB The Show 22, aber wir wollten etwas Besonderes für die Collector’s Edition(s) machen. Ihr wisst es vielleicht nicht, aber Shohei ist ein großer Fan von Manga und Anime, und das schon seit seiner Zeit an der Hanamaki Higashi High School in Japan. Seine Leidenschaft für Baseball war schon immer groß, aber seine Liebe zu einer bestimmten Manga-Serie ließ ihn Baseball noch mehr lieben.“ „Shohei Ohtani legte eine Saison hin, die man als eine der größten in der Geschichte der MLB bezeichnen könnte. Man könnte sagen, es war wie bei einem Superhelden, das haben wir auf jeden Fall. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf und im Wissen um Shoheis Liebe zu Manga und Anime war die Entscheidung klar. Ein normales Collector’s Edition-Cover würde nicht ausreichen – wir mussten es auf die nächste Stufe heben.“ „Wir hörten durch die Gerüchteküche, dass der berühmte Manga-Zeichner, Regisseur und Autor Takashi Ozakaki („Afro Samurai“, „Batman Ninja“) ein großer Fan von Shohei Ohtani war. Wir alle dachten, wie cool es wäre, wenn Takashi eine Anime-Version von Shohei für das Cover der Collector’s Edition von MLB The Show 22 zeichnen würde. Shohei ist ein einmaliger Athlet mit superheldenhaften Fähigkeiten auf dem Spielfeld. Gibt es einen besseren Weg, dies zum Leben zu erwecken, als Welten auf einem wirklich einzigartigen Cover aufeinander prallen zu lassen? Wir freuen uns sehr, das Ergebnis dieser Zusammenarbeit zu präsentieren.“

MLB The Show 2022 – MVP Edition

The Game (both Xbox One and Xbox Series X|S versions)

Limited Edition Steel Book (Physical version only)

[4] Days Early Access

Double Daily Login Rewards (for the life cycle of MLB The Show 22)

Additional Items: [1] Diamond Choice Pack [2] Gold Choice Packs [1] Ballplayer Pack [10] The Show Packs [10,000] Stubs for MLB The Show 22 Shohei Ohtani Bat Skin



MLB The Show 2022 – Digital DeluxeEdition

[4] Days Early Access

Access to both Xbox One, and Xbox Series XIS

Double Daily Login Rewards (For the life cycle of MLB The Show 22)

Additional Items: [1] Diamond Choice Packs [1] Cover Athlete Diamond Choice Pack [5] Gold Choice Packs [1] Ballplayer Pack [20] The Show Packs [25,000] Stubs for MLB The Show 22 Shohei Ohtani Bat Skin



MLB The Show 2022 – Vorbestellung

Hinweis: Die Premium-Editionen von MLB The Show 22 für Xbox-Konsolen enthalten sowohl Xbox One- als auch Xbox Series X|S-Berechtigungen. Wenn ihr MLB The Show 22 als physische Standard Edition (Xbox One) kauft, habt ihr nur Zugang zu dieser Version des Spiels und könnt später nicht upgraden.

Darüber hinaus haben die Entwickler weitere Fragen beantwortet. Dabei kam heraus, dass diesmal keine „Year to Year Saves“ unterstützt werden. Auch Stadien können nicht übertragen werden. Hochgeladene Logos werden hingegen automatisch in MLB The Show 22 transferiert.

Wie wir bereits berichtet haben, wird MLB The Show 2022 über umfangreiche Cross-Play, Cross-Saves und Cross-Progression-Funktionen verfügen. Die Stubs, die ihr auf einer Plattform kauft, sind auch diese gebunden und können nicht übertragen werden. Stubs, die ihr im Game erspielt, könnt ihr hingegen auf jede Plattform übertragen. Zur Übertragung erstellt ihr einfach ein MLB The Show-Konto auf TheShow.com, verknüpft eure Xbox-Konsolen und schon seid ihr bereit.