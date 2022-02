MLB The Show 22: Shohei Ohtani holt zum Homerun aus

Autor:, in / MLB The Show 22

Wie wir bereits berichtet haben, erscheint MLB The Show 22 am 05. April 2022 und wird direkt zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass erhältlich sein.

Dazu wurde bekannt gegeben, dass das Baseball-Spiel auch für die Nintendo Switch erscheinen wird und dabei Cross-Plattform-Play, Cross-Saves und Cross-Progression unterstützen wird.

Nintendo-Fans können sich ab April mit Xbox- und PlayStation-Fans zusammentun und in MLB The Show 22 plattformübergreifend online gegeneinander antreten. Darüber hinaus könnt ihr dank Cross-Progression beliebige Inhalte auf jeder Plattform oder Generation erwerben und nutzen (ausgenommen sind PS5- und Xbox Series X|S-exklusive Inhalte). Mit Cross-Saves könnt ihr darüber hinaus eine Speicherdatei für Road to the Show oder Franchise übertragen.

Mit MLB The Show 22 habt ihr die Möglichkeit ganz einfach von einer Plattform zur anderen zu wechseln und dabei den Zugriff auf euren gesamten Kartenbestand behalten – der MLB The Show Account macht’s möglich. Erstellt einfach euer MLB The Show-Konto auf TheShow.com, verknüpft eure Xbox und schon seid ihr bereit.

Während ihr euren neuen, verknüpften Account erstellt, solltet ihr euch für den Scouting Report anmelden, damit euch alle aktuellen Informationen zu MLB The Show 22 zugeschickt werden. Des Weiteren erhalten Abonnenten ab April jeden Monat ein exklusives Paket.

Für MLB The Show 22 wurde bisher nur die Standard-Edition, die so auch im Xbox Game Pass landet, enthüllt. Die Collector’s Edition soll morgen präsentiert werden.

Last Gen Standard Edition enthält:

The Game

5,000 Stubs

Current Gen Standard Edition beinhaltet:

The Game

10,000 Stubs

5 The Show Packs