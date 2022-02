MLB The Show 22: Technical Test zum simultanen Online-Koop-Modus

Autor:, in / MLB The Show 22

San Diego Studio bringt simultanes Online-Koop-Spiel in MLB The Show 22.

San Diego Studio gibt offiziell bekannt, dass man in MLB The Show 22 simultanes Online-Koop-Spiel in MLB The Show 22 einführen wird.

Dieses Online-Feature macht es möglich 2v2 oder 3v3 mit eurem MLB- oder MiLB-Lieblingsteams im Play Now-Modus online oder mit eurer Kartensammlung in Diamond Dynasty in MLB The Show 22 zu spielen. Tretet online mit Freunden, Familie oder anderen Konkurrenten auf jeder Konsolenplattform an, auf der MLB The Show 22 verfügbar ist.

Ihr könnt auch eure ausgewählten Diamond Dynasty-Karten mit den Sammlungen eurer Teamkollegen kombinieren, um das ultimative Team aufzustellen und zu beweisen, wer die Könige und Königinnen des Diamanten sind.

Ab dem 17. Februar um 10 Uhr PST und bis zum 23. Februar um 10 Uhr PST können Spieler ab 18 Jahren in den USA und Kanada mit einer Xbox Series X|S- oder Xbox One-Konsole mit Internetanschluss am MLB The Show 22 Technical Test teilnehmen. Testet die neuen Funktionen, indem ihr am technischen Test von MLB The Show 22 teilnehmt.

Des Weiteren ist MLB The Show Coach zurück, um in einer Reihe von Episoden alles zu erzählen, was ihr über MLB The Show 22 wissen müsst. In der ersten Feature-Ankündigung, nach der Enthüllung des Covers, könnt ihr euch die Rückkehr von Coach bereits ansehen:

Die Feature-Premieren kehren ebenfalls zurück, um Fans einen tieferen Einblick in die Neuerungen und Änderungen in MLB The Show 22 zu geben. Ihr könnt euch die Episoden auf Twitch und YouTube ansehen oder sie auf Abruf anschauen, wenn sie verfügbar sind.

Folgende Episoden sind geplant:

3. März – Gameplay-Updates: Pitching, Hitting und Fielding

10. März – Commentary

17. März – März bis Oktober und Präsentations-Update

24. März – Road to the Show und Ballplayer

31. März – Diamond Dynasty, Live-Inhalte und Esports

MLB The Show 22 erscheint am 01. April 2022 und wird vom ersten Tag an im Xbox Game Pass verfügbar sein.