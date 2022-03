MLB The Show 22: Trailer fährt legendäre Spieler auf

Autor:, in / MLB The Show 22

Im neusten Trailer zu MLB The Show 22 werden legendäre Spieler der Liga aufgefahren.

Ein neuer Trailer fährt legendäre Baseball-Spieler der Major League Baseball auf.

In MLB The Show 22 könnt ihr zwischen mehr als 150 legendären Spielern wählen, die von Randy Johnson bis Dontrelle Willis reichen und euch so dabei helfen, die beste Mannschaft zusammenzustellen.

Zum Release am 05. April 2022 könnt ihr eure Mannschaft dann zu Sieg verhelfen.

MLB The Show 2022 – Vorbestellung