MLB The Show 23: Baseballspiel stellt Storylines vor

MLB The Show 23 erscheint am 28. März 2023 und schlägt dabei direkt im Xbox Game Pass auf. Damit ihr mehr über die Storylines erfahrt, wurde jetzt ein neues Video veröffentlicht, das euch die Negro Leagues Saison 1 präsentiert.

Sony San Diego gab bekannt: „In Zusammenarbeit mit dem Negro Leagues Baseball Museum können Sie die Karrieren von Baseball-Legenden der Negro Leagues in einem einzigartigen Videospielerlebnis spielen und feiern! MLB The Show 23 (Storylines Season 1) stellt acht Negro League-Spieler und ihre Geschichten vor, die von Bob Kendrick erzählt werden. Mit dieser mehrjährigen Partnerschaft mit dem Negro Leagues Baseball Museum stehen unsere Ziele im Einklang mit den Zielen des Museums, zu erziehen, aufzuklären und zu inspirieren, indem wir die reiche Geschichte der Negro Leagues feiern. Jeder neue Start von MLB The Show steht für eine neue Saison, und mit ihr werden wir eine neue Gruppe von Negro-League-Legenden und ihre Geschichten vorstellen, um diesen meist unbekannten Baseball-Superstars die gebührende Ehre zu erweisen.“