MLB The Show 23: Neuer All Nations Trailer und Pre-Load auf Xbox möglich

Schaut euch den All Nations Trailer zu MLB The Show 23 an und ladet das Spiel vorab herunter.

Gut zwei Wochen vor seinem Erscheinen kann der Pre-Load für MLB The Show 23 auf Xbox-Konsolen vorgenommen werden.

Der neuste Teil der Reihe, auf dem Jazz Chisholm Jr. von den Miami Marlins das Cover ziert, bringt Features wie Cross-Plattform-Play, Cross-Saves und Cross-Progression. Dadurch habt ihr auf unterschiedlichen Systemen immer Zugriff auf euren Fortschritt.

Zum Launch von MLB The Show 23 am 28. März wird das Baseball-Videospiel auch im Xbox Game Pass abrufbar sein.

Die Größe des Pre-Loads auf Xbox Series X|S beträgt 76,72 GB.

Außerdem wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, in dem der Präsident des Negro Leagues Baseball Museum mehr über die Kansas City All Nations in Storylines erzählt. Mit diesem neuen Spielerlebnis wird die Negro Leagues in MLB The Show 23 gefeiert.