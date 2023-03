MLB The Show 23: Trailer präsentiert Baseball-Legenden

Autor:, in / MLB The Show 23

Neuer Trailer feiert den Auftritt von 16 Baseball-Legenden in MLB The Show 23.

San Diego Studio präsentiert euch Baseball Legenden in MLB The Show 23. Schaut euch Andrew „Rube“ Foster, Satchel Paige, John Donaldson, Hilton Smith, John Jordan „Buck“, O’Neil, Martin Dihigo, Hank Thompson, David Wright, Carlos Pena, Ian Kinsler, Matt Cain, Jake Peavy, Chili Davis, Derek Jeter, Sammy Sosa und Mark McGwire in Aktion an.

Was sagt ihr zu der Auswahl an Legenden? Das Video könnt ihr hier ansehen:

MLB The Show 23 erscheint am 28. März 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und wird ab Tag eins auch im Xbox Game Pass abrufbar sein. Wer möchte, kann sich per Pre-Load startbereit machen, um am Erscheinungstag ohne große Verzögerungen loszulegen.