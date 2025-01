MLB The Show 25: Kein Release im Xbox Game Pass

Autor:, in / MLB The Show 25

San Diego Studio kündigt mit MLB The Show 25 den nächsten Teil der Baseball-Videospielreihe an. Das Spiel wird am 18. März 2025 für Xbox Series X|S erscheinen. Im Early Access können Spieler sogar schon am 14. März den Schläger schwingen, sofern sie zur Digital Deluxe Edition greifen.

In den letzten vier Jahren erfolgte der Release des neusten Ablegers immer im Xbox Game Pass. In diesem Jahr ist dies anders, denn es wird nicht in den Katalog des Services aufgenommen.

Um das 20-jährige Jubiläum der Reihe zu feiern, werden auf dem diesjährigen Cover mit Paul Skenes, Elly De La Cruz und Gunnar Henderson gleich drei Athleten abgebildet sein.

Einen ersten Gameplay-Trailer zu MLB The Show 25 wird es am 4. Februar geben. Danach folgen wöchentlich weitere Neuigkeiten, inklusive eines Deep Dive Trailers mit MLB Network Host Robert Flores.