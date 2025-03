MLB The Show 25: Pre-Load auf Xbox ein Schwergewicht

Autor:, in / MLB The Show 25

Der Pre-Load für MLB the Show 25 auf Xbox ist jetzt möglich, allerdings ist er ein Schwergewicht.

MLB the Show 25 wird am 18. März für Xbox Series X|S erscheinen. Als Vorbesteller der Deluxe Edition geht es bereits am 14. März los.

Ab sofort könnt ihr den Pre-Load für das Baseball-Videospiel auf Xbox Series X|S vornehmen. Mit 103,50 GB ist der Download keine Kleinigkeit.

Gegenüber vorherigen Ablegern wird MLB The Show 25 diesmal nicht zum Launch im Xbox Game Pass landen. Ob es zu einem späteren Zeitpunkt hinzugefügt wird, ist nicht bekannt.