MLB The Show 26: Aaron Judge als Coverstar enthüllt

MLB The Show 26 enthüllt Aaron Judge als Coverstar – die Legende schlägt wieder zu!

Erst hieß es, es gibt keinen Cover-Athleten – nun aber doch!

Mit einem energiegeladenen Reveal hat Sony San Diego Studio bestätigt, dass Aaron Judge das Cover von MLB The Show 26 zieren wird. Die Präsentation setzt voll auf die Strahlkraft des Outfield‑Stars, dessen Karriereweg von den ersten Schritten in der Liga bis hin zu historischen Bestmarken reicht. Schon die ersten Reaktionen zeigen, wie sehr die Fans diesen Moment feiern.

Veröffentlicht wird MLB The Show 26 wie gewohnt auf den aktuellen Plattformen. Eine Xbox Game Pass-Version ist nicht geplant.