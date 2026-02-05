MLB The Show 26: Erstes Gameplay enthüllt neue Features, neue Modi, neue Ära

Der erste große Gameplay Trailer zu MLB The Show 26 ist da – und er macht klar, dass die diesjährige Ausgabe einige der umfangreichsten Verbesserungen der Serie mitbringt.
Unter dem Motto „Leave your mark like never before“ präsentiert Sony San Diego Studio eine ganze Reihe neuer Systeme, Modi und technischer Upgrades, die das Spielgefühl spürbar verändern sollen.
Im Mittelpunkt steht der neue Karrierepfad Road To The Show: Road To Cooperstown, der die Spielerkarriere stärker auf den legendären Weg in die Hall of Fame ausrichtet.
Ergänzt wird das Ganze durch die Expanded Amateur Years, die nun 11 neue Colleges umfassen und die frühe Karrierephase deutlich erweitern.
Auf Gameplay‑Ebene führt MLB The Show 26 zwei neue Kernmechaniken ein. Bear Down Pitching soll Pitch‑Duellen mehr Tiefe und Präzision verleihen, während Big Zone Hitting das Schlagverhalten dynamischer und intuitiver gestaltet. Dazu kommen über 500 neue Animationen, die das Spiel visuell und mechanisch weiter verfeinern.
Auch der beliebte Franchise-Modus erhält ein großes Update.
Die revamped Trade Experience soll Transfers nachvollziehbarer, strategischer und weniger vorhersehbar machen. Im Bereich der historischen Inhalte geht es ebenfalls weiter. Storylines: Negro Leagues Season 4 setzt die gefeierte Reihe fort und beleuchtet erneut wichtige Persönlichkeiten und Momente des Baseballs.
Für Fans des Sammel‑ und Online‑Modus bringt Diamond Dynasty ein Highlight. Die World Baseball Classic hält Einzug und erweitert das Team‑Building um internationale Stars und Turnierflair.
Early Access beginnt am 13. März 2026, der reguläre Release folgt am 17. März 2026. Spieler, die seit MLB The Show 21 eine digitale Xbox‑Version gekauft haben, erhalten 10 % Rabatt auf die Digital Deluxe Edition.
MLB The Show 26 positioniert sich damit als einer der ambitioniertesten Serienteile der letzten Jahre – und der Trailer zeigt, dass die Entwickler bereit sind, das Baseball‑Erlebnis erneut auf ein neues Level zu heben.
Dieses Sony-Spiel muss größter Schmutz sein, wenn es jährlich Updates bekommt *Ironie off*
Wieso hat MS eigentlich keine Sportspiel-Serie, oder übersehe ich da was?
Echt eine gute Frage.
Was hindert MS ein Fifa/NHL/NFL/MLB zu machen?
Die sollen da was einkaufen (also ich meine jetzt nicht EA-Source-Code) sondern Entwicklern usw.
Mit der Cash-Cow Ultimate-Team sollte sich das doch voll rechnen?!
Forza könnte man als Rennsport-Titel nennen, aber das ist ja fast tot
Sony hat sich die Lizenz für MLB vor vielen Jahren gesichert und beschlossen das ihr hauseigenes Studio (San Diego Studios) das Spiel dazu macht. Die liefern seit mehr als 10 Jahren das beste Baseball Spiel am Markt. Die Major League hat vor ein paar Jahren die Auflage erlassen, das das Spiel mehr Menschen verfügbar gemacht werden muss, sonst wird die exklusive Lizenz entzogen. Seitdem ist es Multiplattform und wir alle können uns darüber freuen.
Oder es kommen wir immer 2-3 Leute um die Ecke deren wichtigste Nachricht ist, Sportspiele insbesondere Baseball sind doof oder langweilig und es ist ja alles nur Glücksspiel und Geldmacherrei.
Wenn ihr Interesse an dem Sport habt und den selbst erleben wollt, ist das hier die mit beste Simulation des Sports, wie NBA2K für Basketball.
Ich würde mich freuen die EA Sporttitel würden mal den richtigen Schritt machen. Aber leider ist gerade NHL so weit weg davon eine gute Reproduktion des Eishockey Sports zu sein das da noch lange warten oder hoffentlich irgendwann ein gutes Konkurrenz Produkt nötig ist.
Mich interessieren Sportspiele insgesamt nicht so sehr.
Könnte mir höchstens ein arcadiges Tennis vorstellen
Wäre mir zu schnell zu langweilig dafür interessiert mich Baseball einfach nicht wirklich.
Das Spiel wird wohl eher in den USA zünden.
Eigentlich geiles Spiel und von der Aufmachung mit am besten.
Finde aber Baseball so derbe langweilig
Seh ich genauso.
Krieg immer von nem Kumpel, der selbst Baseball spielt, einen auf den Deckel wenn ich sage das es langweilig ist😅
Bin Ende März selber mal im Stadion in NY. Mein letzter Teil ist auch schon 2-3 Jahre her, mal gucken vielleicht hol ich mir mal einen neuen dieses Jahr 😁