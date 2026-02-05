MLB The Show 26: Erstes Gameplay enthüllt neue Features, neue Modi, neue Ära

Der First‑Look‑Trailer zu MLB The Show 26 zeigt ein Baseball‑Jahr voller Neuerungen: von Road to Cooperstown über Big Zone Hitting bis hin zu über 500 frischen Animationen und mehr.

Der erste große Gameplay Trailer zu MLB The Show 26 ist da – und er macht klar, dass die diesjährige Ausgabe einige der umfangreichsten Verbesserungen der Serie mitbringt.

Unter dem Motto „Leave your mark like never before“ präsentiert Sony San Diego Studio eine ganze Reihe neuer Systeme, Modi und technischer Upgrades, die das Spielgefühl spürbar verändern sollen.

Im Mittelpunkt steht der neue Karrierepfad Road To The Show: Road To Cooperstown, der die Spielerkarriere stärker auf den legendären Weg in die Hall of Fame ausrichtet.

Ergänzt wird das Ganze durch die Expanded Amateur Years, die nun 11 neue Colleges umfassen und die frühe Karrierephase deutlich erweitern.

Auf Gameplay‑Ebene führt MLB The Show 26 zwei neue Kernmechaniken ein. Bear Down Pitching soll Pitch‑Duellen mehr Tiefe und Präzision verleihen, während Big Zone Hitting das Schlagverhalten dynamischer und intuitiver gestaltet. Dazu kommen über 500 neue Animationen, die das Spiel visuell und mechanisch weiter verfeinern.

Auch der beliebte Franchise-Modus erhält ein großes Update.

Die revamped Trade Experience soll Transfers nachvollziehbarer, strategischer und weniger vorhersehbar machen. Im Bereich der historischen Inhalte geht es ebenfalls weiter. Storylines: Negro Leagues Season 4 setzt die gefeierte Reihe fort und beleuchtet erneut wichtige Persönlichkeiten und Momente des Baseballs.

Für Fans des Sammel‑ und Online‑Modus bringt Diamond Dynasty ein Highlight. Die World Baseball Classic hält Einzug und erweitert das Team‑Building um internationale Stars und Turnierflair.

Early Access beginnt am 13. März 2026, der reguläre Release folgt am 17. März 2026. Spieler, die seit MLB The Show 21 eine digitale Xbox‑Version gekauft haben, erhalten 10 % Rabatt auf die Digital Deluxe Edition.

MLB The Show 26 positioniert sich damit als einer der ambitioniertesten Serienteile der letzten Jahre – und der Trailer zeigt, dass die Entwickler bereit sind, das Baseball‑Erlebnis erneut auf ein neues Level zu heben.