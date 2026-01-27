MLB The Show 26: Release im März mit diesem Cover‑Athleten – Gerücht

Studio bestätigt, es wird keinen neuen Cover‑Athleten für MLB The Show 26 geben, doch ein Leak behauptet was anderes.

San Diego Studio hat sich erstmals offiziell zu MLB The Show 26 geäußert und dabei eine überraschende Entscheidung bekanntgegeben. In einer Mitteilung an die Community bedankt sich das Team für die anhaltende Unterstützung und erklärt, dass es in diesem Jahr keinen neuen Cover‑Athleten geben werde.

Weitere Informationen dazu sollen über die offiziellen Kanäle folgen.

Parallel dazu sorgt jedoch ein Bericht von Dealabs für widersprüchliche Schlagzeilen. Laut den dortigen Quellen soll Aaron Judge, Star der New York Yankees, das Cover von MLB The Show 26 zieren – und damit nach MLB The Show 18 erneut als Gesicht des Spiels auftreten.

Zudem nennt der Leak einen möglichen Release am 17. März 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Eine Nintendo Switch‑2‑Version sei derzeit unklar.

Damit stehen sich eine klare Aussage des Studios und ein detaillierter Leak gegenüber. Ob San Diego Studio bewusst Erwartungen dämpft oder der Bericht ins Leere läuft, bleibt vorerst offen.