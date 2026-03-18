MLB The Show 26: Vom Highschool-Star bis in die Hall of Fame

MLB The Show 26 ist jetzt offiziell erhältlich! Dieses Jahr dreht sich alles um die Reise eines Baseballspielers, von den Anfängen in der Highschool bis zum Einzug in die Hall of Fame.

Spieler können neue Ziele in ihrer Karriere setzen, ihre Skills entwickeln und die authentischste Baseball-Erfahrung auf und neben dem Feld genießen.

Das Spiel bietet tiefgehendes Karrieremodus-Gameplay, realistische Matches und zahlreiche Features, die die Entwicklung eines Baseballspielers von den ersten Spielen bis zum Profi-Level abbilden. Egal ob Training, Draft, Profi-Spiele oder historische Momente – MLB The Show 26 lässt dich den kompletten Weg erleben.

Mit dem Launch-Trailer erhalten Fans einen ersten Einblick in das Gameplay, die Features und die Atmosphäre des Spiels.