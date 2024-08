Mobile-Gaming: Age of Empires Mobile erscheint im Oktober

Die Schlacht naht: Age of Empires Mobile erscheint am 17. Oktober.

Fans von Mobile-Gaming aus aller Welt können sich auf eine ganz neue Version des Strategie-Klassikers freuen. Age of Empires Mobile erscheint am 17. Oktober im Apple App Store und Google Play Store. Das Spiel wird von TiMi Studio Group (Call of Duty: Mobile, Pokémon Unite) und World’s Edge, einem Xbox Games Studio, gemeinsam entwickelt.

Age of Empires Mobile ist ein frisches und innovatives Erlebnis für die beliebte Reihe, indem es bekannte Elemente aus den ikonischen Spielen mit neuem, Mobile-fokussiertem Gameplay vermischt.

Noch vor dem globalen Launch können Spieler an einigen Events am Xbox-Stand und Aktivitäten auf der Bühne des Level Infinite-Stands auf der gamescom in Köln teilnehmen. Medien und Creator sind eingeladen, das Spiel in der Business Area auszuprobieren.

Spieler können sich auch im App Store und Google Play Store vorab registrieren und dem offiziellen Discord-Server beitreten. Mehr Informationen gibt es auf der Website.

„Wir erwarten von den Spielern, dass sie ihre Feinde durch das realistische, immersive, mittelalterliche Gameplay von Age of Empires Mobile in die Irre führen und überraschen können,” sagt TiMi Studios Team Leader and Studio General Manager Brayden Fan. „Während unserer Spieltests haben wir bereits gesehen, wie sich Allianzen gebildet haben und wie sie zerfallen sind. Dabei haben die Spieler strategischen Scharfsinn, geschicktes Teamwork und ihre Leidenschaft für ein völlig neues Age of Empires-Erlebnis bewiesen.”

Age of Empires Mobile wurde von Anfang an für mobiles und soziales Spielen entwickelt und enthält eine Vielzahl an Features:

Mehrere Einzelspieler-Modi, die auf dem Age of Empires-Erbe aufbauen sowie ikonische Elemente aus der ursprünglichen Reihe enthalten

Spieler erschaffen ihr Imperium in einer lebhaften, realistischen mittelalterlichen Welt mit atemberaubenden Zivilisationen, kaiserlichen Städten und historischen Figuren.

Immersive Schlachtfelder bieten einzigartiges, originelles Gameplay mit groß angelegten Burgeroberungen und realistischen Waffen für die multi-dimensionale Verteidigung gegen tausende Spieler weltweit.

Die Spieler müssen strategisch denken, wenn sie realistischem und interaktivem Terrain und Wetter begegnen und verschiedene Truppen mit Echtzeit-Mikro-Kontrolle managen müssen.

Age of Empires Mobile wurde entwickelt, um das Erbe der Serie weiter auszubauen und bietet Spielern die Möglichkeit, einige der legendärsten Figuren der Geschichte auszuwählen, um ihre Armeen anzuführen. Die Spieler haben die Wahl aus dutzenden Anführern, darunter Barbarossa, Dareios der Große, Hammurabi, Jeanne d’Arc und Leonidas I, die alle individuelle Talente und Synergien besitzen, die sie auf ihre Gegner anwenden.

„Unser Ziel bei World’s Edge ist es, die Magie von Age of Empires zu so vielen verschiedenen Spielern auf der ganzen Welt zu bringen wie möglich. Die Partnerschaft mit TiMi Studio Group bedeutet, dass wir ihre Expertise im Bereich Mobile Gaming mit der Stärke unseres Franchise und unserer Geschichte kombinieren können – um eine brandneue Version von Age of Empires zu noch mehr Spielern an noch mehr Orten zu bringen“, sagt Michael Mann, Sudio Head bei World’s Edge

Ein CGI-Trailer ist hier zu finden:

Einen neuen Gameplay-Trailer gibt es hier: