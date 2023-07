Mobile-Gaming: Black Desert Online feiert drastischen Zuwachs

Nach der Land des Morgenlichts-Erweiterung und dem beliebten Festa-Event in der vergangenen Woche verzeichnet der koreanische Publisher und Entwickler Pearl Abyss einen drastischen Anstieg neuer und wiederkehrender Spieler weltweit.

Im letzten Monat erlebte Black Desert Online, laut den internen Analysen von Pearl Abyss, ein weltweites Wachstum von 257 % an neuen Spielern und 335 % an wiederkehrenden Spielern.

Innerhalb einer Woche erreichte Black Desert Online auf Steam Platz 13, sprang um 50 Plätze in der Kategorie U.S.-Top-Sellers nach vorn und erreichte mit 33.546 gleichzeitigen Spielern den höchsten Stand in den vergangenen zwei Jahren (33.859 Spieler im Juli 2021). In Europa stiegen die folgenden Länder in die Kategorie der Top-Seller auf: Belgien: 4; Norwegen: 5; Deutschland: 8; Spanien: 9; Frankreich: 12; Niederlande: 13; UK: 14; Finnland: 14; Schweden: 15; und Österreich: 17.

In den letzten zwei Wochen hat sich Black Desert Online auf der Streaming-Plattform Twitch mit 5.007.728 Zuschauerstunden (ein Anstieg von 118,9 % in den letzten zwei Wochen) und einem Spitzenwert von 53.978 Zuschauern (ein Anstieg von 73,2 % in den letzten zwei Wochen) in die Top 10 der Trending Games katapultiert, laut der Twitch-Statistik- und Analyseseite Sullygnome.

Das engagierte Entwicklerteam von Pearl Abyss hat sein Live-MMORPG in den letzten sieben Jahren in Amerika und Europa (mehr als 8 Jahre in Korea) wöchentlich aktualisiert und den Spielern einen ständigen Nachschub an Quality-of-Life-Verbesserungen, neuen Inhalten, Geschenken und mehr geboten.

Die plötzliche Welle an Spielern ist das Ergebnis der beliebten Land des Morgenlichts-Erweiterung (81 auf Metacritic), die auf Koreas Joseon-Ära basiert. Das Update baut auf Bosskämpfe, authentische Landschaften und folkloristische Erzählungen. Bekannte Influencer haben erneutes Interesse an der Entwicklung von Black Desert Online gefunden. Das kürzlich veranstaltete Festa-Event hat zudem die Teilnehmer mit einer Reihe populärer Ankündigungen überrascht.

Auf der Black Desert Festa, die von 400 Abenteurern besucht wurde und in Suwon, Korea, stattfand, hat Pearl Abyss folgendes enthüllt:

Das beispiellose Krieg der Rosen mit 600 Spielern, einem PvP-Modus mit 300 gegen 300 Spielern, regt die Fantasie der Spieler an, indem es sich auf Kampf und Strategie konzentrierte, ohne dass vor der Schlacht Festungen und andere Befestigungen gebaut werden müssen

Ein Update der Bossunterwerfung mit Schwierigkeitsstufen mit der mächtigen Schlange Imoogi

Die sofortige Verfügbarkeit der Erweckungsklasse Maegu

Eine neue Season von Solares Arena, 3v3 ranked PvP-Content

Und das noch nie dagewesene Geschenk von kostenlosen Mystischen Pferden, eine unglaublich schwer zu beschaffende Kreatur. Abenteurer können das Vipikos Horn erlangen und benutzen, um ein Schaukelpferd mit Magie in eines der drei Mystischen Pferde zu verwandeln. (Diejenigen, die den Gegenstand noch nicht beansprucht haben, können ihn bis zum 26. Juli im Challenge-Tab finden).

Pearl Abyss gewissenhafte Bemühungen, den Spielern zuzuhören und sie zu belohnen, zeigt sich auch in einem offenen Brief, den der Lead Producer von Black Desert Online, Jaehee Kim, geschrieben hat.