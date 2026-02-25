Mobile-Gaming: Blizzard zeigt Gameplay des Mobile‑Shooters Overwatch Rush

Mit Overwatch Rush wagt Blizzard den nächsten Schritt im Mobile‑Gaming und präsentiert einen frischen Blick auf das Overwatch‑Universum.

Diee neuen Gameplay‑Preview‑Videos zeigen, wie der Hero‑Shooter für mobile Geräte neu gedacht wird – schneller, kompakter und komplett auf Touch‑Steuerung ausgelegt, ohne die Identität der Reihe zu verlieren.

Der Ansatz ist klar: 4v4‑Matches, kurze Runden, sofortige Action. Die Kamera rückt in die Top‑Down‑Perspektive, wodurch das Spielgefühl deutlich taktischer wirkt. Fähigkeiten, Ultimates und Waffen orientieren sich an ihren Pendants aus dem Hauptspiel, wirken aber auf Mobilgeräten überraschend präzise und dynamisch. Blizzard zeigt im Preview eine frühe Entwicklungsfassung, doch schon jetzt wird deutlich, wie viel Wert auf Lesbarkeit, Reaktionsgeschwindigkeit und klare Teamrollen gelegt wird.

Overwatch Rush versteht sich nicht als Ersatz für den Haupttitel, sondern als eigenständige Interpretation. Die bekannten Helden wirken vertraut, aber ihr Moveset ist für das neue Format angepasst – schneller Cooldown‑Rhythmus, direktere Kämpfe, mehr Fokus auf Positionierung. Genau diese Mischung könnte das Spiel zu einem der spannendsten Mobile‑Shooter des Jahres machen.

Blizzard bestätigt, dass Overwatch Rush bald für iOS und Android erscheint. Bis dahin liefern die Gameplay‑Previews einen ersten Eindruck davon, wie sich Overwatch anfühlt, wenn man es überall mitnehmen kann.