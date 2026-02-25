Mobile-Gaming: Blizzard zeigt Gameplay des Mobile‑Shooters Overwatch Rush

Top‑Down‑Action bringt das Overwatch‑Universum auf iOS und Android!

Mit Overwatch Rush wagt Blizzard den nächsten Schritt im Mobile‑Gaming und präsentiert einen frischen Blick auf das Overwatch‑Universum.

Diee neuen Gameplay‑Preview‑Videos zeigen, wie der Hero‑Shooter für mobile Geräte neu gedacht wird – schneller, kompakter und komplett auf Touch‑Steuerung ausgelegt, ohne die Identität der Reihe zu verlieren.

Der Ansatz ist klar: 4v4‑Matches, kurze Runden, sofortige Action. Die Kamera rückt in die Top‑Down‑Perspektive, wodurch das Spielgefühl deutlich taktischer wirkt. Fähigkeiten, Ultimates und Waffen orientieren sich an ihren Pendants aus dem Hauptspiel, wirken aber auf Mobilgeräten überraschend präzise und dynamisch. Blizzard zeigt im Preview eine frühe Entwicklungsfassung, doch schon jetzt wird deutlich, wie viel Wert auf Lesbarkeit, Reaktionsgeschwindigkeit und klare Teamrollen gelegt wird.

Overwatch Rush versteht sich nicht als Ersatz für den Haupttitel, sondern als eigenständige Interpretation. Die bekannten Helden wirken vertraut, aber ihr Moveset ist für das neue Format angepasst – schneller Cooldown‑Rhythmus, direktere Kämpfe, mehr Fokus auf Positionierung. Genau diese Mischung könnte das Spiel zu einem der spannendsten Mobile‑Shooter des Jahres machen.

Blizzard bestätigt, dass Overwatch Rush bald für iOS und Android erscheint. Bis dahin liefern die Gameplay‑Previews einen ersten Eindruck davon, wie sich Overwatch anfühlt, wenn man es überall mitnehmen kann.

  1. The Hills have Shice 231225 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 25.02.2026 - 15:21 Uhr

    Das sieht mega aus für ein mobile game.
    Hätte aber auch Heroes of the Storm sein können.
    Overwatch zieht als Brand halt mehr, schon verstanden. 😉

  2. Katanameister 338220 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 25.02.2026 - 15:50 Uhr

    Das wird sicher gut ankommen als Mobile Spiel, mein Fall ist es aber nicht auf dem Handy zu zocken.

  3. de Maja 327355 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 25.02.2026 - 16:35 Uhr

    Da kann man sich wohl langsam mal an diese Qualität der Spiele gewöhnen, über Smartphone Qualität wird wohl kaum noch was erscheinen. Naja so ein, zwei Sachen werden bestimmt noch kommen 😅

  6. Ralle89 92140 XP Posting Machine Level 1 | 25.02.2026 - 19:36 Uhr

    Mobile Games sind nicht so meins spiele da lieber auf meiner Konsole 😁

