Mobile-Gaming: Brandneuer Volleyball-Modus in Rocket League Sideswipe

Die Saison 2 wird heute in Rocket League Sideswipe eröffnet. Mit dabei ist der brandneue Volleyball-Modus und vieles mehr.

Psyonix, der Videospielentwickler aus San Diego, kündigte an, dass Saison 2 von Rocket League Sideswipe, dem eigenständigen, kostenlosen Rocket League-Spiel für mobile Geräte, heute, am 2. Februar, um 8 Uhr PST (4 Uhr UTC) live gehen wird.

Saison 2 bringt einen neuen Rocket Pass, Saison-Herausforderungen und einen brandneuen Volleyball-Modus.

Der Volleyball-Modus ist ein hoch spannender 2v2-Modus mit einem zentralen Netz, einem neuen Ball und ohne Tore. Stattdessen erzielen die Spieler ein Tor, wenn der Ball den Boden berührt. Der Volleyball-Modus ersetzt die Hoops-Modi aus Saison 1, da die Extra-Modi in jeder Saison wechseln.

Ein Spiel-Update wird heute um 4 p.m. PST (12 a.m. UTC, 2. Feb.) live gehen, um den Start von Saison 2 vorzubereiten und führt Casual Playlists ein. Casual Playlists werden es Spielern ermöglichen, in verschiedenen Spielmodi anzutreten, ohne ihren Rang zu beeinflussen, ähnlich wie Casual Playlists in Rocket League.

Saison 1-Belohnungen werden nach dem Start von Saison 2 für den höchsten Rang vergeben, den der Spieler in der ersten Saison erreicht hat. Saison 1-Belohnungen sind Titel und Schnellchat-Aufkleber.