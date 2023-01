Mobile-Gaming: Bruce Lee kämpft in PUBG MOBILE mit

PUBG MOBILE, eines der weltweit beliebtesten Mobile-Games, hat sich mit The Bruce Lee Family Company zusammengetan, um mit Bruce Lee einen der einflussreichsten Martial Artists des 20. Jahrhunderts und eine absolute Legende zu PUBG MOBILE zu bringen.

Der Martial Showdown kommt später im Monat mit der Version 2.4 ins Spiel. PUBG MOBILE feiert die Kampfkünste mit mehreren Maps und speziellen In-Game-Events, die von der Martial Arts-Ikone beeinflusst sind. Von Outfits bis zu Kopfschmuck bekommt das Spiel eine ganze Reihe an Bruce Lee-Items, mit denen sich Spieler schmücken können.

„Bis zum heutigen Tag ist Bruce Lee eine Inspiration für viele Menschen auf der ganzen Welt“, meint Vincent Wang, Head of PUBG MOBILE Publishing, Tencent Games. „Er ist einer der einflussreichsten und bekanntesten Stars des 20. Jahrhunderts und viele PUBG MOBILE-Spieler sind seine Fans. Wir sind stolz darauf, seinen ikonischen Stil und seine Persönlichkeit ins Spiel bringen zu können. Ich hoffe, diese Partnerschaft ist sowohl für die PUBG MOBILE-Spieler als auch Bruce Lee-Fans ein Erlebnis.“ „Wir freuen uns sehr, unsere neue Partnerschaft mit PUBG MOBILE, einem der weltweit beliebtesten Mobile-Games, bekannt zu geben“, sagte Dennis Chang, Managing Partner von The Bruce Lee Family Company. „Da die globalen Online-Gaming-Communities weiterhin in einem noch nie dagewesenen Ausmaß wachsen, können wir uns glücklich schätzen, mit PUBG MOBILE einen Partner gefunden zu haben, der an der Spitze des phänomenalen Wachstumstrends von Mobile Gaming steht und ein so aufregendes und innovatives Spiel entwickelt hat, das die Fangemeinde von Bruce Lee wirklich anspricht.“

Bruce Lee ist eine der berühmtesten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts, ein Kampfkunstmeister und Schauspieler, dem das explosionsartig gestiegene Interesse an Kampfsportfilmen im Westen zugeschrieben wird. Nachdem er seine Fähigkeiten in einer Vielzahl von Kampfkünsten kultiviert hatte, entwickelte Bruce Lee seine eigene – Jeet Kune Do – deren Philosophie sowohl im Kampf als auch in schwierigen Lebenssituationen angewendet werden kann.

Die Zusammenarbeit wird eine einzigartige Kollektion von Outfits und anderen Gegenständen im Spiel einführen, die für eine begrenzte Zeit erhältlich sind. Ab dem 10. Januar werden das Bruce Lee Kung Fu Soul Set, das Melee Expert Set und das Mr. Kung Fu Set die Spieler mit verschiedenen legendären Outfits des Kampfkunstmeisters ausstatten. Eine Reihe von kosmetischen Skins für Fahrzeuge, Fallschirme und mehr sind ebenfalls erhältlich, ebenso wie Bruce Lee-bezogene Emotes.

Außerdem können die Spieler vom 10. bis zum 26. Januar am Dreamrealm-Apprentice-Event teilnehmen, bei dem sie Zugang zu exklusiven Belohnungen erhalten, indem sie Bruce Lee durch eine Reihe von herausfordernden Prüfungen folgen.