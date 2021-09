Mobile-Gaming: Details zu Battlefield für Smartphone und Tablet

Wie wir bereits berichtet haben, wird EA Battlefield für mobile Geräte veröffentlichen. Jetzt gibt es neue Informationen zu Release, Beta Start, Gameplay, Karten, Waffen und Setting des Spiels von DICE.

Battlefield Mobile Release

In der offiziellen Pressemitteilung zum Spiel heißt es, dass DICE „ein völlig neues Battlefield-Spiel entwickelt, das 2022 die totale Kriegsführung auf Smartphones und Tablets bringt.“

Dass das Spiel im Google Play Store zu finden ist, könnte bedeuten, dass ein Beta-Test näher rückt.

Battlefield Mobile has appeared on the Google Play Store pic.twitter.com/Ncb1lLM5aQ — BravoIntel (@bravoINTEL) September 3, 2021

Battlefield Mobile Gameplay

Der erste Battlefield Mobile-Playtest ist in Indonesien und auf den Philippinen offiziell gestartet und gibt eine erste Gelegenheit, sich das Gameplay auf Android-Handys anzusehen:

Derzeit ist nur die Karte „Grand Bazaar“ spielbar und „Eroberung“ der einzige Modus ist, der zur Auswahl steht.

Battlefield Mobile Beta: Starttermin und Anmeldedetails

In einer FAQ zur Battlefield Mobile Beta wurden EAs Pläne für das Spiel erläutert, einschließlich des Startdatums der Beta und der Frage, wer sie spielen kann.

„Wir werden Battlefield Mobile nach und nach einführen, beginnend mit einer Reihe kleinerer Playtests in Indonesien und auf den Philippinen. Der erste dieser Tests beginnt im Herbst 2021 und wird nur auf Android-Geräten verfügbar sein.“

Nach und nach wird die Beta ausgeweitet:

„Ihr könnt euch auf eurer lokalen Google Play Store-Seite dafür registrieren und werdet automatisch informiert, wenn die Playtests in eurer Region beginnen. Die Testplätze sind begrenzt, also haben diejenigen, die sich vorab registrieren, keinen garantierten Zugang zum Playtesting, aber sie werden über spätere Veröffentlichungen informiert.“

Battlefield Mobile ist kostenlos

EA bestätigt außerdem, dass Battlefield Mobile kostenlos spielbar sein wird und folgende, optionale Käufe wird es geben:

Battle Passes

Sammelbare Kosmetika

Freischaltbare Dinge, die es nur in Battlefield Mobile gibt

Battlefield Mobile Crossplay

EA hat bestätigt, dass Battlefield Mobile kein Crossplay in irgendeiner Form bieten wird. Das Spiel wird „speziell für Mobilgeräte entwickelt“ und wird daher nur auf Mobilgeräten das Licht der Welt erblicken.

Battlefield Mobile Specialists

Spieler werden das Spezialistensystem nutzen können, das es zu ermöglichen, mit einer von mehreren verschiedenen Optionen in ein Spiel einzusteigen. Jeder Spezialist hat seine eigenen besonderen Eigenschaften und Fähigkeiten, die ihn von den anderen unterscheiden.

Sturmangriff

Unterstützung

Sanitäter

Aufklärer

Battlefield Mobile Waffen

Da Battlefield Mobile Mobile voraussichtlich ein Live-Service-Spiel sein wird, könnte es sein, dass neue Waffen und Skins kontinuierlich hinzugefügt werden. Folgende Waffen sind bisher bekannt:

F2000

P226

SMAW

Splittergranate

Battlefield Mobile Fahrzeuge

In der Beschreibung des Spiels im Google Play Store heißt es, dass es die Möglichkeit geben wird, „ein ATV zu kommandieren“ und einen „voll gepanzerten Panzer“ zu benutzen. Und weiter: „Kämpft zu Lande, zu Wasser und in der Luft“. Erwartet werden kann wohl die übliche Auswahl an Booten, Flugzeugen und Hubschraubern.

Battlefield Mobile Setting

DICE hat angedeutet, dass Battlefield Mobile eine andere Erfahrung bieten wird, als es Spieler kennen und sowohl neue als auch bekannte Karten und Modi haben wird.