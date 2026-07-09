Mobile-Gaming: Final Fantasy VII Ever Crisis wird am 6. Oktober 2026 eingestellt

Die Reise von Final Fantasy VII Ever Crisis endet in diesem Jahr: Square Enix hat angekündigt, dass der Free-to-Play-Titel am 6. Oktober 2026 eingestellt wird. Nach diesem Termin werden die Server abgeschaltet, wodurch das Online-Spiel nicht mehr spielbar sein wird.

Eine Offline-Version wurde bislang nicht angekündigt. Da Final Fantasy VII Ever Crisis vollständig auf Online-Dienste angewiesen ist, endet damit der Zugriff auf das Spiel nach der Abschaltung der Server.

Das Mobile-RPG erschien ursprünglich am 7. September 2023 für iOS und Android, bevor am 6. Dezember 2023 eine PC-Version über Steam folgte. Der Titel erzählt die Geschichten verschiedener Spiele aus dem Final Fantasy VII-Universum neu und verbindet unter anderem Inhalte aus Final Fantasy VII und Crisis Core: Final Fantasy VII.

Square Enix begründet die Einstellung damit, dass es nach sorgfältiger Prüfung schwierig geworden sei, weiterhin die gewünschte Spielerfahrung anbieten zu können.

Zeitplan zur Abschaltung

7. Juli 2026, 19:00 Uhr PDT Bekanntgabe der Service-Einstellung Verkauf von Red Crystals wird beendet

6. Oktober 2026, 23:00 Uhr PDT Einstellung des Spiels Server werden abgeschaltet Kontoinformationen werden nach Abschluss aller notwendigen Prozesse gelöscht



Bereits vorhandene Red Crystals können laut Square Enix noch bis zum Ende des Services verwendet werden. Bis zur Abschaltung sollen außerdem weiterhin Ingame-Events veröffentlicht und aktualisiert werden.

Eine Rückerstattung für ungenutzte kostenpflichtige Ingame-Währung wird laut Ankündigung ausschließlich für Spieler in Taiwan angeboten.

Square Enix bedankt sich bei der Community für die Unterstützung seit dem Start im Jahr 2023 und bittet Spieler, die verbleibende Zeit bis zur Abschaltung noch zu nutzen.