Mobile-Gaming: Free-to-Play-Mobile-Spiel MONOPOLY GO! veröffentlicht

Die beliebte MONOPOLY-Marke wird in einem neuen, immersiven Mobile-Game von Scopely zum Leben erweckt.

Das führende Videospielunternehmen Scopely kündigt gemeinsam mit Hasbro Inc. den weltweiten Start des Free-to-Play-Mobile-Games MONOPOLY GO! an.

Die Neuinterpretation eines der beliebtesten Spiele der Welt verbindet das klassische MONOPOLY-Gameplay mit völlig neuen Erfahrungen und fantasievollen Welten, die es zu erkunden gilt. MONOPOLY GO! spielt in einem ganz eigenen MONOPOLY-Universum und ist ab heute im AppStore und bei Google Play verfügbar.

Einen ersten Einblick in das Spiel gibt es hier im Trailer:

MONOPOLY GO! entführt die Spieler in ein lebhaftes Universum und kombiniert die kultigen MONOPOLY-Eigenschaften und Grafiken mit lebhaften Animationen und schönen Landschaften. Als Gesellschaftsspiel konzipiert verbindet MONOPOLY GO! die globale Gemeinschaft der MONOPOLY-Fans, während es Freunde dazu ermutigt, zusammenzuarbeiten und das Vermögen der anderen zu mehren.

MONOPOLY GO! bewahrt auch den Wettbewerbsgeist des Franchise und schürt freundschaftliche Rivalitäten, während Spieler versuchen, ihr Imperium aufzubauen.

MONOPOLY ist seit mehr als 85 Jahren ein beständiger Teil der Pop-Kultur, mit über einer Milliarde Spielern weltweit aus allen Generationen. Fans jeglichen Alters und Hintergrundes können sich in MONOPOLY GO! an einer Mischung aus klassischen und neuen Features, Charakteren, und vielem mehr erfreuen, wie:

Klassischer Spaß: Lasst die Würfel fallen und bewegt euch mit den geliebten Spielfiguren, wie dem Rennwagen, dem Hut oder dem Schlachtschiff, auf dem MONOPOLY-Spielbrett fort. Sammelt Grundstücke, baut Häuser und Hotels, zieht Ereigniskarten – oder geht ins Gefängnis.

Aufbau eines Imperiums: Baut ein Immobilienimperium auf und füllt es mit bemerkenswerten Sehenswürdigkeiten, um euer Vermögen zu steigern und über 100 neue Spielbretter freizuschalten. Alle Sehenswürdigkeiten können aufgewertet werden, um den Tycoon-Status widerzuspiegeln und noch größere Belohnungen zu erhalten.

Neue und bekannte Gesichter: Allzeit beliebte Charaktere wie Scottie und Mr. MONOPOLY helfen den Spielern durch weltbekannte Städte und fantastischen Orte. Neue liebenswerte und unvergessliche Persönlichkeiten, darunter die erfahrene Gutachterin Sofia Wattsitworth und Benjamin Basu, ein unternehmerischer Banker, verleihen dem Spiel Humor und Charme.

Community-Verbindungen: Bei Minispielen wie der „Community-Kiste“ können Freunde zusammenarbeiten, um Geld und Belohnungen zu verdienen.

Kompetitives Spiel: Spieler aus aller Welt treten gegeneinander an, um die Sehenswürdigkeiten des jeweils anderen einzustampfen oder sich gegenseitig bei einem spektakulären Banküberfall zu bestehlen.

Stickeralben: Hunderte von einzigartigen Stickern warten, gesammelt zu werden und die Alben zu füllen. Spieler können sich außerdem mit anderen Hobby-Tycoons in der MONOPOLY GO! -Sticker-Tauschgruppe austauschen.

Tägliche Ereignisse: Es gibt tägliche Turniere und immer neue Minispiele, um weitere Belohnungen zu verdienen und sich mit der weltweiten MONOPOLY-Community zu verbinden. Von zeitlich begrenzten Ereigniskarten bis zu tagelangen Meilenstein-Events gibt es immer etwas Neues zu entdecken.

Massimo Maietti, Vizepräsident und General Manager von MONOPOLY GO! bei Scopely sagt: „Das kultige MONOPOLY-Erlebnis auf eine völlig neue Art und Weise zum Leben zu erwecken, war eine sehr aufregende Reise, und wir sind begeistert, dass die Spieler nun in der Lage sind, sich auf dieses Abenteuer einzulassen! Wir freuen uns darauf, weiterhin ein sich ständig weiterentwickelndes Spiel zu kreieren, das die Spieler heute und über Jahre hinweg genießen können.“ Dudu Dahan, Präsident, Games for the Casual Divison bei Scopely fügt hinzu: „Unsere Scopely Studios auf der ganzen Welt haben ein dynamisches, visuell wunderschönes und sehr soziales Erlebnis geschaffen, das sowohl MONOPOLY-Puristen als auch Neulinge anspricht. Und wir sind weiterhin begeistert, mit unseren großartigen Partnern bei Hasbro zusammenzuarbeiten und unser Portfolio um eine weitere aufregende IP zu erweitern.“ Cynthia Williams, Präsident von Wizards of the Coast and Hasbro Games bei Hasbro: „MONOPOLY ist wirklich ein weltweites Phänomen und ein Teil der Populärkultur. Das Originalspiel wurde für Hunderte von Reisezielen auf der ganzen Welt adaptiert und leistete Pionierarbeit für einen lokalen Ansatz, der den Spielern ermöglicht, den einzigartigen Charakter ihrer Heimat zu zelebrieren sowie neue Kulturen kennenzulernen. Mit ‚MONOPOLY GO!‘ können wir die weltweite Gemeinschaft der MONOPOLY-Fans auf eine noch nie dagewesene Weise vereinen. Wir sind davon überzeugt, dass diese neue Form des MONOPOLY-Erlebnisses Freunde und Familien zusammenbringen wird, ganz gleich, ob sie sich gegenseitig zu ihrem Glück verhelfen oder ihren eigenen Reichtum beanspruchen wollen.“

MONOPOLY GO! wird von Scopely entwickelt, betrieben und veröffentlicht. Es ist die neuste Kreation in Scopelys vielfältiger Spielepalette, welche Spiele wie Stumble Guys, Yahtzee® With Buddies, Star Trek™ Fleet Command, Scrabble® GO, MARVEL Strike Force und viele mehr beinhaltet.