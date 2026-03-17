Mobile-Gaming: Gothic Classic kommt 2026 endlich für iOS auf mobile Geräte

Gothic Classic wird noch 2026 auf iOS-Geräten spielbar sein.

Der Klassiker Gothic Classic feiert seine Rückkehr – diesmal auf iOS-Geräten. Ein erster Ankündigungs-Trailer zeigt, dass das beliebte RPG noch dieses Jahr auf iPhone und iPad verfügbar sein wird.

Details zu Preis und genauer Veröffentlichung stehen noch aus, sollen aber in Kürze folgen. Fans dürfen sich auf die bewährte Gothic-Erfahrung mit Quests, Kämpfen und der offenen Welt freuen, angepasst für Mobile.

Das Remake setzt auf die klassischen Elemente, die das Original berühmt gemacht haben, inklusive Dialogsystem, Erkundung und charakterbasierter Entscheidungen.

Weitere Informationen zu Release-Datum und Preis will der Publisher bald bekannt geben.