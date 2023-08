Mobile-Gaming: Interesse an Age of Ampires Free To Play-Spiel

Age of Empires könnte womöglich als massives Free to Play-Spiel von Microsoft in Erwägung gezogen werden.

Laut einer Umfrage misst Microsoft derzeit das Interesse an einem 4X Massively Multiplayer (Free To Play) Age of Empires-Spiel. Womöglich möchte der Konzern mehr Spieler mit einer Free to Play-Version erreichen und diese vielleicht sogar via Mobilgeräte zugänglich machen.

Die Umfrage wurde jedenfalls auf einer Instagram-Anzeige von „Mobile Game Research“ gefunden, was auf ein Mobile-Game deuten könnte.