Mobile-Gaming: Landwirtschafts-Simulator 26 bietet Kühe, Schafe, Hühner und Ziegen to-go

Publisher und Entwickler GIANTS Software kündigt Landwirtschafts-Simulator 26 an und führt ein neues Challenge-System ein, das Spielenden Aufgaben stellt und neben einem zufriedenstellenden Fortschrittsgefühl auch Belohnungen bietet.
Das Spiel erscheint in Kürze für Nintendo Switch und Mobilgeräte und lädt virtuelle Landwirte dazu ein, strukturierte Aufgaben anzunehmen, während sie weiterhin ein entspanntes, selbstbestimmtes Farming-Erlebnis genießen.
Belohnung & Entspannung auf zwei neuen Karten
Spielende bewirtschaften zwei neue Umgebungen: eine europäische und eine nordamerikanische Karte. Das neue Challenge-System bietet optionale Orientierung, etwa indem Weizen zu einer Getreidemühle geliefert werden soll, damit die Bäckerei Mehl erhält und Kuchen produzieren kann.
Für das Abschließen wöchentlicher oder saisonaler Herausforderungen erhalten Spielende Belohnungen, die dazu anregen, sich mit dem breiteren Agrar-Ökosystem auseinanderzusetzen.
Eine große Bandbreite landwirtschaftlicher Aktivitäten
Landwirtschafts-Simulator 26 bietet zahlreiche Beschäftigungen und erlaubt es Spielenden, ihren Hof ganz nach ihren Vorlieben zu gestalten: Sie können eine ruhige Session auf dem Feld verbringen und 15 verschiedene Feldfrüchte anbauen, mit schwerem Gerät in die Forstwirtschaft gehen oder sich um Nutztiere wie Kühe, Schafe, Hühner und Ziegen inklusive ihres Nachwuchses kümmern.
Neue Produktionsketten und die Logistik, die nötig ist, um sie am Laufen zu halten, sorgen für eine weitere Ebene spielerischer Tiefe.
Echte Maschinen renommierter Marken
Der neue Teil der Reihe lässt Spielende mehr als 120 realistische Traktoren, Erntemaschinen, Feldspritzen und weitere Maschinen bedienen. Zum Fuhrpark gehören bekannte internationale Hersteller wie Case IH, CLAAS, DEUTZ-FAHR, Fendt, John Deere, KRONE, Kubota, Massey Ferguson, New Holland, Valtra und viele mehr.
Mit GPS-Lenkhilfe und verbesserten Ingame-Tutorials wird Landwirtschafts-Simulator 26 auf Mobilgeräten und Nintendo Switch zugänglicher. Das Spiel hilft Neueinsteigern dabei, sich schnell zurechtzufinden, und gibt allen Spielern die Werkzeuge an die Hand, um zu entspannen, mit oder ohne die neuen Herausforderungen anzunehmen.
Landwirtschafts-Simulator 26 erscheint am 19. Mai 2026.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wieder gemütlich mit dem Traktor übers Feld vom Kolleg fahren 🙂
Mist machen steht bei uns bei solchen Spielen immer an erster Stelle 😀
Hatte mal ein Pferd. Echter Mist macht weniger Spaß. 🥴
Als Kind war ich mal bei meiner Tante im Stall.
Also als Kind machts Spaß 😀
Ja. Das stimmt. Reiten macht auch Spaß, wenn man dem Tier trauen kann.
Aber das meiste daran ist Arbeit.
Ok ok ok… ich gebe öffentlich zu diese Simulation schon mal gespielt zu haben …jaaa ok ok sogar länger als 10 Minuten.
Absolution erteilt
Was ist da der Unterschied zum 25er?
Farming Sim + Mobile. Da kommen ja zwei Dinge zusammen, die mich flüchten lassen.
Ist nichts für mich, wird aber bestimmt wieder ein Kassenschlager.