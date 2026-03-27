Mobile-Gaming: Landwirtschafts-Simulator 26 bietet Kühe, Schafe, Hühner und Ziegen to-go

Publisher und Entwickler GIANTS Software kündigt Landwirtschafts-Simulator 26 an und führt ein neues Challenge-System ein, das Spielenden Aufgaben stellt und neben einem zufriedenstellenden Fortschrittsgefühl auch Belohnungen bietet.

Das Spiel erscheint in Kürze für Nintendo Switch und Mobilgeräte und lädt virtuelle Landwirte dazu ein, strukturierte Aufgaben anzunehmen, während sie weiterhin ein entspanntes, selbstbestimmtes Farming-Erlebnis genießen.

Belohnung & Entspannung auf zwei neuen Karten

Spielende bewirtschaften zwei neue Umgebungen: eine europäische und eine nordamerikanische Karte. Das neue Challenge-System bietet optionale Orientierung, etwa indem Weizen zu einer Getreidemühle geliefert werden soll, damit die Bäckerei Mehl erhält und Kuchen produzieren kann.

Für das Abschließen wöchentlicher oder saisonaler Herausforderungen erhalten Spielende Belohnungen, die dazu anregen, sich mit dem breiteren Agrar-Ökosystem auseinanderzusetzen.

Eine große Bandbreite landwirtschaftlicher Aktivitäten

Landwirtschafts-Simulator 26 bietet zahlreiche Beschäftigungen und erlaubt es Spielenden, ihren Hof ganz nach ihren Vorlieben zu gestalten: Sie können eine ruhige Session auf dem Feld verbringen und 15 verschiedene Feldfrüchte anbauen, mit schwerem Gerät in die Forstwirtschaft gehen oder sich um Nutztiere wie Kühe, Schafe, Hühner und Ziegen inklusive ihres Nachwuchses kümmern.

Neue Produktionsketten und die Logistik, die nötig ist, um sie am Laufen zu halten, sorgen für eine weitere Ebene spielerischer Tiefe.

Echte Maschinen renommierter Marken

Der neue Teil der Reihe lässt Spielende mehr als 120 realistische Traktoren, Erntemaschinen, Feldspritzen und weitere Maschinen bedienen. Zum Fuhrpark gehören bekannte internationale Hersteller wie Case IH, CLAAS, DEUTZ-FAHR, Fendt, John Deere, KRONE, Kubota, Massey Ferguson, New Holland, Valtra und viele mehr.

Mit GPS-Lenkhilfe und verbesserten Ingame-Tutorials wird Landwirtschafts-Simulator 26 auf Mobilgeräten und Nintendo Switch zugänglicher. Das Spiel hilft Neueinsteigern dabei, sich schnell zurechtzufinden, und gibt allen Spielern die Werkzeuge an die Hand, um zu entspannen, mit oder ohne die neuen Herausforderungen anzunehmen.

Landwirtschafts-Simulator 26 erscheint am 19. Mai 2026.