Mobile-Gaming: Monster Hunter Now erscheint im September

Niantic und Capcom haben „Monster Hunter Now“ enthüllt, ein Mobile Game, das diesen September veröffentlicht werden soll und das Gameplay von Monster Hunter auf die Straßen, in die Parks und in die Städte auf der ganzen Welt bringt.

Monster Hunter Now wird von Niantic vertrieben und von Capcom lizenziert. Der weltweite Launch ist für September 2023 geplant. Das Spiel wird im App Store und bei Google Play verfügbar sein. Interessierte Spieler können sich ab sofort unter monsterhunternow.com registrieren, um mit etwas Glück für die bevorstehenden Beta-Tests des Spiels ausgewählt zu werden.

Monster Hunter Now richtet sich sowohl an langjährige und frühere Monster Hunter-Fans als auch an Neueinsteiger. Spieler können beispielsweise Monster markieren, denen sie auf dem Weg zur Arbeit oder Schule begegnen, um sie später zu jagen. Das funktioniert auch, wenn die App zwischendurch geschlossen wurde.

Monster Hunter Now basiert auf der Lightship-Plattform von Niantic. Für das Spiel kommt branchenführende standortbasierte Technologie sowie AR-Technologie zum Einsatz, welche die reale Welt mit Fantasiewesen und gefährlichen Monstern überzieht.

Für Fans von Monster Hunter, die immer davon geträumt haben, einmal selbst Monster zu jagen, geht hiermit ein Traum in Erfüllung! Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines Jägers und stellen sich zusammen mit Anderen den gefährlichsten Monstern der Welt entgegen, was dem spannungsgeladenen Gameplay eine soziale Komponente hinzufügt. Da es sich um ein Spiel für Smartphones handelt, können Freund ganz einfach zum Mitspielen eingeladen werden.

Registrierungen für die Betaphase sind ab sofort möglich unter monsterhunternow.com.

Monster Hunter ist die beliebteste Videospielreihe von Capcom. Weltweit wurden mehr als 90 Millionen Exemplare verkauft, was Monster Hunter zu einer der populärsten Action-Rollenspielreihen aller Zeiten macht.

„Monster Hunter Now ist ein neues Spiel aus der Monster Hunter-Reihe mit einem nie dagewesenen Spielkonzept, das die Spieler dazu animiert, mit ihrem Palico loszuziehen und sich im echten Leben auf Monsterjagd zu begeben“, sagt Ryozo Tsujimoto, der Produzent der Monster Hunter-Reihe bei Capcom. „Die AR-Technologie von Niantic macht die Jagd zu einem reibungsglosen Echtzeiterlebnis, bei dem das Gameplay und die actionreichen Kämpfe gewahrt bleiben, die nur Monster Hunter bieten kann. Lasst uns nach draußen gehen und die Jagd genießen!“

„Monster Hunter Now wird das ultimative Spiel für alle, die schon immer davon geträumt haben, sich zusammen mit Freund in Kämpfe gegen epische Monster zu stürzen“, sagt John Hanke, Gründer und CEO von Niantic. „Jede Menge verschiedener Fantasiewesen, fesselnde Jagden, ein kooperatives Gameplay und die perfekte Grafik für Mobilgeräte machen Monster Hunter Now zur idealen Umsetzung eines Real-World-Spiels.“

Einen ersten Trailer zum Mobile-Spiel könnt ihr euch hier anschauen: