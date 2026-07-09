Mobile-Gaming: Nach sieben Jahren ist Schluss – Nintendo beendet den Service von Mario Kart Tour

Aus für Mario Kart Tour: Nintendo schaltet die Server ab und macht das Spiel unspielbar!

Nintendo zieht den Stecker bei Mario Kart Tour: Der mobile Ableger der beliebten Rennspiel-Reihe wird am 30. September 2026 eingestellt. Nach diesem Termin wird das Spiel nicht mehr spielbar sein.

Da Nintendo bislang keine Offline-Version angekündigt hat, endet der Zugriff auf den Titel mit der Abschaltung der Server vollständig. Spieler können anschließend nicht mehr auf ihre Spielstände oder Inhalte zugreifen.

Im Zuge der Einstellung wurden bereits erste Änderungen vorgenommen:

Der Verkauf kostenpflichtiger Rubine wurde beendet.

Bereits vorhandene Rubine können noch bis zur Serverabschaltung verwendet werden.

Der Gold Pass kann nicht mehr neu abgeschlossen oder verlängert werden.

Mario Kart Tour erschien ursprünglich im Jahr 2019 für iOS und Android und brachte das bekannte Rennspiel-Konzept mit Touch-Steuerung, saisonalen Inhalten und regelmäßigen Events auf mobile Geräte.

Mit der Einstellung reiht sich der Titel in eine wachsende Zahl digitaler Spiele ein, deren Verfügbarkeit dauerhaft an Online-Server gebunden ist. Ohne eine zusätzliche Offline-Lösung verlieren Spieler nach der Abschaltung den Zugriff auf das komplette Spiel.