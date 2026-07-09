Mobile-Gaming: Nach sieben Jahren ist Schluss – Nintendo beendet den Service von Mario Kart Tour

Nintendo zieht den Stecker bei Mario Kart Tour: Der mobile Ableger der beliebten Rennspiel-Reihe wird am 30. September 2026 eingestellt. Nach diesem Termin wird das Spiel nicht mehr spielbar sein.
Da Nintendo bislang keine Offline-Version angekündigt hat, endet der Zugriff auf den Titel mit der Abschaltung der Server vollständig. Spieler können anschließend nicht mehr auf ihre Spielstände oder Inhalte zugreifen.
Im Zuge der Einstellung wurden bereits erste Änderungen vorgenommen:
- Der Verkauf kostenpflichtiger Rubine wurde beendet.
- Bereits vorhandene Rubine können noch bis zur Serverabschaltung verwendet werden.
- Der Gold Pass kann nicht mehr neu abgeschlossen oder verlängert werden.
Mario Kart Tour erschien ursprünglich im Jahr 2019 für iOS und Android und brachte das bekannte Rennspiel-Konzept mit Touch-Steuerung, saisonalen Inhalten und regelmäßigen Events auf mobile Geräte.
Mit der Einstellung reiht sich der Titel in eine wachsende Zahl digitaler Spiele ein, deren Verfügbarkeit dauerhaft an Online-Server gebunden ist. Ohne eine zusätzliche Offline-Lösung verlieren Spieler nach der Abschaltung den Zugriff auf das komplette Spiel.
19 Kommentare AddedMitdiskutieren
Tja und das sieht man wieder die Schattenseiten von Digitalkäufen. Wenn der Hersteller ein Spiel irgendwann nicht mehr Supportet und fallen lässt, war es das.
Server aus und Licht ist aus.
Deswegen sollte man ja immer überlegen ob es sich lohnt da einen größeren Betrag in z.B. Skins zu investieren.
was willst auch am Handy anderes machen 😉
Immer schade für die leute, die hunderte € da eventuell reingebuttert haben, aber so geht das mit den Digitalen spielen
Genau, und deshalb finde ich Sonys Diskussion gerade so schlimm, keine Discs oder ein anderes Medium mehr = nach x Jahren kein Spiel mehr. Dafür das man sich nur Lizenzen kauft finde ich die Spiele dann einfach zu teuer, wobei Kinobesuch kostet auch 15€ und man kauft nur eine einmalige Anschaulizenz.
Sony diskutiert nicht. Die machen einfach. Nur die Leute im Internet diskutieren alle
und kaufen dann trotzdem…
Bei Multiplayerspielen oder Spielen die schon für die Kampagne/Karriere eine Onlineverbindung vorausetzen ist es völlig egal ob du das Spiel digital hsdt oder physisch besitzt. Wenn die Onlineserver abgestellt werden war es das mit dem Spiel dann kannst du nur noch Offlinemodi spielen die nicht der Rede wert sind.
Wer so viel Kohle in ein Mobile Game reinbuttert, dem ist eh nicht mehr zu helfen
Oder in Skins/ Fortnite.
Für ein Handygame, eine sehr lange Zeit.
Aber schade für alle die es gerne weiter spielen wollten, zumindest offline
Schade das Spiel war schon witzig am Anfang….jetzt muss ich meine gehorteten 3000 Rubine doch noch ausgeben 😅
Mobilegamer 👈🏻🫵🏻 ….😶🌫️
Schuld, Schuld, Schuld …
Schande, Schande, Schande …
Schade, Schade, Schade …
Spaß, Spaß, Spaß …
😄😁
Und wieder ein Spiel, was auf ewig tot bleiben wird.
Das halt bei Digital. Bei 2K weiss man zum beispiel wenigstens vorher schon wann die die Server Ihrer NBA2K spiele abschalten weil die es auf Ihrer Website auflisten.
Wieder ein Spiel das ausgelöscht wurde. Spiele werden nur noch zur Ware die man irgendwann löscht. Anstatt sie als Kunst was sie sind zu sehen und zu erhalten. Deswegen gibt es ja die Initiative „Stop Killing Games“ genau wegen solchen Sachen.
Obwohl ich Mario Kart sehr gerne spiele, das habe ich ganz bewusst ausgelassen. Mobile ist nicht meins wird es auch nicht werden
Das Spiel ist komplett an mir vorbei gegangen
7 Jahre ist das jetzt das Limit für „gekaufte Spiele“?