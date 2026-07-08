Mobile-Gaming: Neues Update für Black Desert Mobile

Mit dem neuesten Update führt Black Desert Mobile die neue Transcendence-Klasse ein und überarbeitet gleichzeitig das Klassen- und Skillsystem. Außerdem verbessert Pearl Abyss die visuellen Effekte der Kämpfe und erweitert die Möglichkeiten zur individuellen Charakterentwicklung.

Im Mittelpunkt des Updates steht die Zusammenführung der bisherigen Klassenpfade Ascension und Awakening zur neuen Transcendence-Klasse. Das neue System soll die Charakterentwicklung übersichtlicher gestalten und gleichzeitig mehr Freiheiten bei der Erstellung individueller Builds bieten. Nachdem die Änderungen seit April auf dem Testserver verfügbar waren, können nun alle Spieler darauf zugreifen.

Auch das Skillsystem wurde erweitert. Die maximale Stufe aktiver Fertigkeiten steigt von 10 auf 20. Für den Fortschritt über Stufe 10 hinaus wird das neue Advanced Skillbook benötigt. Zusätzlich lassen sich Fähigkeiten mithilfe sogenannter Skill Visions anpassen, die weitere Effekte und strategische Optionen freischalten.

Über das überarbeitete Skill-Menü können Spieler außerdem zwischen zwei Waffenspezialisierungen wählen, die Eigenschaften der bisherigen Ascension- und Awakening-Pfade miteinander kombinieren.

Neben den Gameplay-Änderungen erhält Black Desert Mobile eine grafische Überarbeitung. Verbesserte Skill-Effekte sollen Kämpfe dynamischer wirken lassen und gleichzeitig die Übersicht auf dem Schlachtfeld erhöhen. Neue Grafikeinstellungen ermöglichen es zudem, die Qualität der Partikeleffekte an die Leistungsfähigkeit des jeweiligen Geräts anzupassen.

Pearl Abyss weist außerdem darauf hin, dass am 11. Juli der diesjährige Heidel Ball stattfindet. Das Community-Event wird von verschiedenen Ingame-Aktionen begleitet.