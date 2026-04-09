Mobile-Gaming: Plants vs. Zombies 3: Evolved in ausgewählten Regionen gestartet

Mit Plants vs. Zombies 3: Evolved startet Electronic Arts gemeinsam mit PopCap Studios eine neue Variante der beliebten Reihe in ausgewählten Regionen. Der Titel erweitert das klassische Tower-Defense-Prinzip um ein neues Merge-Feature, das zusätzliche strategische Möglichkeiten eröffnet.

Das Spiel kombiniert weiterhin das bekannte lane-basierte Gameplay mit einer neuen Mechanik, bei der Pflanzen miteinander kombiniert und weiterentwickelt werden können. Dadurch entstehen neue Wege, um sich gegen die angreifenden Zombies zu behaupten und die Spielweise dynamischer zu gestalten.

Derzeit befindet sich der Titel in einer Early-Access-Phase und ist zunächst in Irland sowie auf den Philippinen verfügbar. Im weiteren Verlauf des Frühjahrs sollen auch Regionen wie das Vereinigte Königreich und Singapur folgen, bevor eine globale Veröffentlichung vorbereitet wird.

Als kostenlos spielbarer Mobile-Titel setzt Plants vs. Zombies 3: Evolved auf Fortschrittssysteme, neue Abenteuer-Level und wechselnde Herausforderungen. Spieler bauen ihre Verteidigung im eigenen Garten auf, kombinieren Pflanzen und entwickeln neue Strategien, um die Gegner effektiv abzuwehren.

Die aktuelle Testphase dient dazu, Feedback zu sammeln und das Spiel vor dem weltweiten Start weiter zu optimieren. Weitere Details sollen im Zuge der weiteren Veröffentlichungsschritte folgen.