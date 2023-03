Mobile-Gaming: PUBG MOBILE feiert unfassbare Community-Achievements

PUBG MOBILE verzeichnet ein halbes Jahrzehnt Live-Service und liefert einen Einblick in die unfassbaren Community-Achievements.

PUBG MOBILE, eines der beliebtesten Mobile-Games der Welt, feiert diesen Monat sein fünfjähriges Jubiläum. Das Spiel ist im März 2018 erschienen und hat seither mit über eine Milliarde Downloads eine weltweite Community aufgebaut.

Zur Feier dieses Meilensteines liefert PUBG MOBILE einen Einblick in die unglaublichen Community-Achievements der letzten fünf Jahre.

Es ist keine Überraschung, dass Erangel die meistgespielte Karte in PUBG MOBILE ist, mit 108,5 Milliarden Gesamtspielern – 14-mal mehr als die gesamte Weltpopulation. Die M416 hat sich als beliebteste Waffe unter den Spieler bewiesen, mit 311 Trillionen Benutzungen die zu 118,6 Milliarden ausschieden, sorgte, wobei das Top-Prop der Green-Parachute-Trail ist, welches 780 Millionen Mal während des Skydivings benutz wurde.

18,3 Milliarden Mal wurde in PUBG MOBILE der Buggy verwendet, allerdings scheinen Spieler für längere Distanzen Motorräder zu bevorzugen. Gesammelt haben die Spieler 3,42 Trillionen Kilometer auf diesen zwei Reifen zurückgelegt, und somit erstaunliche 85,72 Millionen Mal die Erde umfahren.

Die Überlebensinstinkte der Spieler haben sich als mindestens genauso eindrucksvoll erwiesen. Über die letzten fünf Jahre kam es in PUBG MOBILE zu 1,24 Milliarden Eliminationen von insgesamt 538,5 Milliarden Spielereliminierungen. All diese Statistiken und viele mehr sind in diesem Video zu finden.

PUBG MOBILE hat in diesem halben Jahrzehnt mit einigen weltbekannten Ikonen zusammengearbeitet, von einem der größten Acts in K-Pop zu renommierten Fußballern, von Superhelden bis hin zu Giganten der Automobil Industrie. Noch viele mehr Kollaborationen erscheinen in Zukunft. Mit ihrem Zusammenarbeiten hat PUBG MOBILE den Ansporn das Spiel für alle noch spannender zu gestalten. Einige Partnerschaften haben limitierte neue Fahrzeuge veröffentlicht, und andere komplette virtuelle Konzerte gespielt.

„An alle Millionen an Spieler, die Tag für Tag PUBG MOBILE gespielt haben – Danke für unglaubliche fünf Jahre! Die Unterstützung, die wir von dieser Community erhalten haben, verblüfft uns weiterhin und wir hoffen, euch Gefallen die 5. Jubiläums-Feierlichkeiten! Wir freuen uns euch weiterhin das beste Battle-Royal Erlebnis auf Mobile zu bieten!“, sagt Vincent Wang, Head of PUBG MOBILE Publishing, Tencent Games.

Als Teil des 5. Jubiläums hat PUBG MOBILE heute das Version 2.5-Update veröffentlicht und dabei den neuen Creative Mode enthüllt, welcher sich noch in der Beta befindet. World of Wonder ermöglicht den Spieler eigene Karten und Modi zu erstellen. Das Update beinhaltet außerdem das Imagiversary, ein Geburtstags-Umstyling auf mehreren Maps mit zwei neuen Imagination Plazas und Districts, um sich Belohnungen abzuholen und bunte neue Gegenstände, die der Party hinzugefügt werden können.

PUBG MOBILE freut sich auf die Zukunft des Spieles mit dem neuen World of Wonder-Modus und neuen spannenden Partnerschaften, um Spieler weiterhin auf dem Schlachtfeld zu unterhalten – einschließlich der bevorstehenden Kollaboration mit der ikonischen Anime-Serie Dragon Ball das Ende dieses Jahres erscheinen soll.

PUBG MOBILE steht im App Store und Google Play Store zum kostenlosen Download bereit.