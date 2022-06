Mobile-Gaming: PUBG Mobile schließt sich mit The Boys zusammen

PUBG Mobile bringt The Boys in einem „Supe Spree”-Event auf das Schlachtfeld.

PUBG Mobile, eines der beliebtesten Mobile-Videospiele, schließt sich mit Prime Video, Sony Pictures Consumer Products und Sony Pictures Televison zusammen, um den Spielern exklusive Inhalte zur Emmy-nominierten Superhelden-Serie The Boys anzubieten.

Zum Start der dritten Season von The Boys am 3. Juni auf Prime Video erhalten Spieler eine Reihe an exklusiven Gegenständen wie die ikonischen Anzüge von Homelander, Starlight und Soldier Boy. Zudem gibt es einige Waffen-Skins, Rucksäcke, einen einzigartigen Supes-Fallschirm und vieles mehr.

Ab dem 8. Juni können Spieler an einem “Supe Spree”-Event teilnehmen. Dabei schließen sie sich mit dem berüchtigten Antihelden Billy Butcher zusammen, bauen ein Untersuchungsteam auf und suchen nach Anzeichen für Fehlverhalten der Superhelden. Im Spiel hält eine Reihe an schrecklichen und unlösbaren Morden New York in Atem.

Die verstümmelten Körper von Wall-Street-Aktionären und deren Kunden tauchen in der ganzen Stadt auf. Die Polizei hat keine Hinweise und die Stadtverwaltung erwartet Antworten. Um jede der Herausforderungen zu meistern und die Wahrheit aufzudecken, arbeiten die Spieler mit Charakteren aus The Boys und ihren Ingame-Freunden zusammen. Spieler sammeln Hinweise, schalten Geschichten frei und decken den mörderischen Superhelden auf, der hinter den Attacken steckt. Außerdem gibt es wöchentliche Herausforderungen, um für eine begrenzte Zeit zusätzliche Boni und Belohnungen zu erhalten.

„The Boys ist eine bahnbrechende TV-Serie, welche die Unterhaltungsindustrie mit ihrem respektlosen Umgang mit Superhelden für immer verändert hat,” sagt Anthony Crouts, Senior Director of Marketing von PUBG Mobile. „Wir sind stets bestrebt, unseren Spielern frische neue Inhalte zu liefern, und diese Zusammenarbeit gibt uns die großartige Gelegenheit, Echtzeitelemente der neuen Staffel von The Boys direkt in PUBG Mobile zu integrieren.”

Hier gibt es den Trailer: