Mobile-Gaming: PUBG Mobile wartet mit virtuellem Blackpink-Konzert und Update 2.1 auf

PUBG Mobile veröffentlicht am 13. Juli die neue Version 2.1, das die K-Pop-Sensation Blackpink im Rahmen von „The Virtual“, einem Fan-Erlebnis wie kein anderes und PUBG MOBILES allererstes Ingame-Konzert, in die virtuelle Welt holt. Neben diesen noch nie dagewesenen Performances, wird BLACKPINK diesen Monat auch einen Special Track und ein Musikvideo in PUBG Mobile veröffentlichen.

Update 2.1 wird außerdem den neuen Motto-Spielemodus Ancient Secret: Arise, sowie neue Inhalte aus Cycle 3 Season 7 und Royale Pass Month 13 und vieles mehr hinzufügen.

Diesen Monat feiert die weltweit berühmte K-Pop-Gruppe Blackpink ihre epische und heißersehnte Rückkehr in PUBG Mobile. Nachdem sie bereits in der Vergangenheit mit dem Spiel zusammengearbeitet haben, ist Blackpink bereit, das Ganze auf ein neues Level zu bringen, indem sie bei PUBG Mobiles allererstem Ingame-Konzert performen. Fans von Blackpink und PUBG Mobile kommen zusammen, um Geschichte zu schreiben.

Fans haben gleich zwei unglaubliche Gelegenheiten, um Blackpink beim Performen einiger ihrer beliebten Chart-Hits zu sehen und ihre Idole bei diesem bahnbrechenden Ingame-Event zu erleben. Das Event wird vom 22. bis zum 23. Juli und vom 29. bis zum 30. Juli in Nord- & Südamerika stattfinden und vom 23. bis zum 24. Juli sowie vom 30. bis zum 31. Juli in der restlichen Welt.

Bereits 2020 feierte Blackpink den Verkaufsstart von „The Album“ mit einer Kollaboration – eine der erfolgreichsten bisherigen Partnerschaften des Spiels. Nun möchte sich PUBG Mobile noch einmal steigern und präsentiert eine legendäre und schillernde Kollaboration, die Spielern und Blinks auf der ganzen Welt ein absolut einzigartiges Erlebnis bieten wird.

Fans werden die echte Blackpink-Experience nicht nur beim Konzert erleben, sondern auch, wenn sie die offiziellen Performance-Suits, die die Group während ihrer Performance tragen wird, erhalten. Die auffallenden Outfits, die von Jisoo, Jennie, Rosé und Lisa getragen werden, sind vom 23. Juli bis 31. August erhältlich und werden die Spieler auf dem Schlachtfeld strahlen lassen.

Spieler können sich ihre kostenlosen Tickets Ingame vom 15. Juli an sichern und das Concert Ressource Pack schon am nächsten Tag vorab herunterladen. Das wird benötigt, um dem Konzert beizuwohnen. Ab dem 19. Juli sind die Spieler dafür verantwortlich, die Blackpink-Energie in PUBG Mobile zu bringen. Indem Spieler die Künstler Ingame giften, taucht Promo-Material auf – Je mehr geteilte Gifts, desto mehr Promo-Material. Außerdem gibt es jeden Tag spezielle Belohnungen, angefangen vom einfachen Einloggen bis zum Erfüllen von Motto-Challenges.

Aber es werden nicht nur Blackpinks bisherige Lieder präsentiert. Bald werden ein spezieller Song und ein neues Musikvideo, exklusiv kreiert für die Kollaboration mit PUBG Mobile, Ingame sowie auf allen Social-Media-Kanälen veröffentlicht. Ein wahres audiovisuelles Spektakel. Mehr Informationen hierzu folgen.

Vincent Wang, Leiter von PUBG Mobile Publishing bei Tencent Games, sagt: „Es ist eine Ehre für PUBG Mobile erneut mit Blackpink zu kooperieren, während wir weiterhin die Verbindung zwischen ihrer Musik und unserem Spiel vertiefen. Unser allererstes Ingame-Konzert wird ein bahnbrechendes Event. Es wird die sich ständig weiterentwickelnde Welt von PUBG Mobile erweitern und gleichzeitig eine Bühne für Blackpinks Comeback bieten, an das man sich noch in Jahren erinnern wird. Wir freuen uns sehr darauf, eine neue Ära des Battle Royale einzuleiten – es ist ein Erlebnis, dass man nicht verpassen möchte!” YG Entertainment sagt: „Es ist hoch erfreulich ein Ingame-Konzert als zweite Zusammenarbeit zwischen Blackpink und PUBG Mobile, dem besten Mobile Game im Battle Royale-Genre, zu veranstalten. Wir hoffen ebenfalls, dass es die Möglichkeit für Künstler und Fans verstärkt, enger und über Grenzen und Sprachbarrieren hinweg zu interagieren.“ Sie fügten hinzu: „Da es ein Konzert ist, dass in der virtuellen Welt stattfindet, werden neben Musik und Performances, weitere Arten von Entertainment für ein besonderes und interessantes Erlebnis für die Fans sorgen. Wir alle können verschiedene Aspekte von Blackpink genießen, die anders als in der realen Welt sind.“

Strahlende Lichter werden bald durch staubige Sandstürme im Motto-Spielmodus Ancient Secret: Arise ersetzt, der nun zum Spielen bereitsteht. Spieler finden die Motto-Maps im Ranked Mode, entweder in Erangel, Miramar, oder Livik und erleben die grimmige Sandsturm-Zone, die zu Beginn jeden Matches zufällig ist. Jedoch werden mutige Spieler, die hineinwandern, mit Skarabäen Charms belohnt, die sie nach einer Niederlage einmal pro Match ins Spiel zurückkehren lassen.

Spieler können auch den Treibsand-Pfad überqueren, um den Kaisertempel zu betreten, dort den Sandgiganten bewegen und auf das Ancient Secret hüpfen, um die Beute des Pharaos offenzulegen. Die Umgebung kann gelootet werden und der Kampf gegen einen uralten Feind bietet Ur-Wasser. Dieses erlaubt Spielern, ihre gesamte Gesundheit und Energie wieder aufzufüllen.

Mehrere Skarabäen- und Schakal-Ruinen sind über das Schlachtfeld verstreut. Das Lösen ihrer Puzzles oder das Bezwingen des mumifizierten Wächters, verleihen dem Spieler wertvolle Vorratskisten. Auch existieren Wüstenhändler, deren unfassbar stark reduzierten Waren an zufälligen Orten auf der Map gekauft werden können. Und zu guter Letzt, sind überall Skorpion-Kisten versteckt, die mit Vorräten gefüllt sind.

PUBG Mobiles Version 2.1-Update bring außerdem Cycle 3 Season 7, mit einem neuen Set Legendary Items, eine neue Season Bonus Points Karte und eine Rating Protection Karte, welche dem Spieler erlauben Extrapunkt von Matches zu verdienen und ihr derzeitiges Season-Rating zu beschützten. Spieler, die Ancient Secret: Arise genießen, können auch Motto-Story-Missionen abschließen, um neue Spezialtitel freizuschalten.

Neue Inhalte für Spieler stehen als Teil von Royale Pass Month 13: Exo-Genesis zur Verfügung. Dieser beginnt am 19. Juli und enthält Belohnungen wie neue Finishes für das Mini14 und M762. Dieses Mal können Spieler auch ihr Wingman Finish mit einem 90-prozentigen Rabatt gegen eine Moments-Karte eintauschen, Missionen abschließen, um RP-Punkte zu einem reduzierten Preis zukaufen, wenn sie RP-Rank 50 erreicht haben, und einen kostenlosen 60 UC-Voucher verdienen.

Eine Reihe weiterer Verbesserungen gibt es mit dem Update, dazu zählen visuelle Verbesserungen, UI Upgrades und vieles mehr. Das PUBG Mobile Update 2.1 ist ab sofort verfügbar und kostenlos im App Store und Google Play Store herunterladbar.