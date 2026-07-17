Mobile-Gaming: PUBG MOBILE x Naruto Shippuden lockt Tausende Fans zum Mega-Event nach Paris

Zum Start von PUBG MOBILE Version 4.5 und der Zusammenarbeit mit NARUTO SHIPPUDEN verwandelte sich Paris in das Zentrum der europäischen Anime- und Gaming-Community. Laut den Veranstaltern war es die bislang größte Naruto-Fanveranstaltung Europas.

Über ein Wochenende hinweg fanden auf der Japan Expo, im Einkaufszentrum Les 4 Temps – La Défense sowie an weiteren Orten in der französischen Hauptstadt zahlreiche Aktionen rund um die Kollaboration statt. Besucher konnten die neuen Inhalte ausprobieren, exklusive Merchandise-Artikel erhalten und an verschiedenen Community-Events teilnehmen.

Nach Angaben der Veranstalter wurden dabei beeindruckende Zahlen erreicht:

6.840 Teilnehmer bei allen Event-Aktivitäten

5.673 ausgegebene Merchandise-Artikel

1.233 User-Generated-Content-Beiträge

450 Gameplay-Sessions

17 teilnehmende Creator und Influencer

167 Fans und Cosplayer beim Naruto Fan Meet-up

115 Teilnehmer beim Naruto Run

4,3 Millionen Social-Media-Aufrufe

Zu den Höhepunkten gehörte der Naruto Run durch Paris, bei dem Hunderte Fans gemeinsam den berühmten Laufstil aus der Anime-Serie nachstellten. Ergänzt wurde das Programm durch Themeninstallationen, interaktive Fan-Aktivitäten sowie einen speziell gestalteten PUBG MOBILE × NARUTO SHIPPUDEN-Bus, der verschiedene Wahrzeichen der Stadt anfuhr.

„Wir freuen uns riesig, die ikonische Welt von Naruto durch diese Kollaboration in Paris zum Leben zu erwecken. Die unglaubliche Leidenschaft der PUBG-MOBILE-Spieler:innen und Anime-Fans zu sehen, die durch die Straßen von Paris liefen oder sich auf der Japan Expo und im POP UP eingebracht haben, beweist die universelle Strahlkraft dieser beiden zeitlosen IPs. Dieses Event ist nicht nur die Feier eines Game-Updates, sondern ein gemeinsamer kultureller Moment für unsere europäische Community“, so Sivan Chen, Senior Director of PUBG Mobile Team, WEU Publishing.

Mit Version 4.5 hält außerdem die bislang umfangreichste Naruto-Kollaboration Einzug in PUBG MOBILE. Spieler können unter anderem das Versteckte Dorf im Blattwerk, den Hokage-Felsen und das Finale Tal erkunden sowie bekannte Techniken wie Rasengan, Chidori, Schattenklon-Jutsu und das Fliegender-Donnergott-Jutsu einsetzen.

Darüber hinaus stehen zahlreiche kosmetische Inhalte rund um Charaktere wie Naruto, Sasuke, Sakura, Kakashi, Hinata, Tsunade, Jiraiya, Gaara und Madara zum Freischalten bereit.

Mit dem Großevent unterstreichen PUBG MOBILE und die Naruto-Marke die anhaltende Popularität ihrer Zusammenarbeit und zeigen, wie eng Gaming- und Anime-Community inzwischen miteinander verbunden sind.