Mobile-Gaming: Rainbow Six Mobile erscheint weltweit am 23. Februar

Ubisoft kündigte an, dass Rainbow Six Mobile, ein free-to-play, taktisches First-Person-Shooter-Mobile-Game der bekannten Rainbow Six-Marke, am 23. Februar 2026 weltweit für sowohl iOS- als auch für Android-Geräte erscheint.
Rainbow Six Mobile wird von Ubisoft Montreal entwickelt und liefert ein authentisches Tom Clancy’s Rainbow Six-Spielerlebnis, in dem taktisches Gameplay auf rasante First-Person-Shooter-Action trifft.
Spieler beweisen sich in 5-gegen-5-PvP-Matches im zentralen Spielmodus als Angreifer oder Verteidiger. Das angreifende Team setzt Beobachtungsdrohnen ein, um an Informationen zu kommen, und wird zerstörbare Wände, Böden oder Decken strategisch durchbrechen, während das verteidigende Team Zugänge verbarrikadiert und Spionagekameras oder Fallen einsetzt, um seine Position zu verteidigen.
Durch die Kombination aus Strategie und Teamwork erleben Spieler den Nervenkitzel intensiver Nahkämpfe, während die Teams abwechselnd zwischen Angreifer- und Verteidigerrolle wechseln, um den Sieg zu erringen.
Rainbow Six Mobile wurde exklusiv für mobile Geräte entwickelt und bietet zusätzliche neue Funktionen, die es ausschließlich auf der mobilen Version gibt, sowie existierende Funktionen von Rainbow Six Siege, darunter:
- Spielmodi: Bombenmodus, Bomben-Ansturm, Team-Deathmatch
- Mehr als 20 verfügbare Operator, inklusive Ash, Mute, Dokkaebi und weitere
- Ikonische Karten, inklusive Bank, Grenze, Clubhaus, Oregon, Villa, sowie Restaurant und Gipfel – neue Maps exklusiv für die mobile Version
- Ein Onboarding-Tutorial mit den Grundmechaniken von Rainbow Six
- Private Spiele, Ranglistenspiele und schnelle Spiele
- Neue Inhalte zu jeder Season
Rainbow Six Mobile ist derzeit erhältlich in Polen, Frankreich, Kanada und überall in Lateinamerika.
Mobile Games sind so gar nicht meins. Mag es auch absolut nicht auf dem Handy zu spielen. Es gibt ein paar gute Games, wie Pokemon Go, oder League of Legends Wild Rift oder Runeterra. Aber nen Shooter will ich mir auf nen Smartphone echt nicht geben.
Einfach nein… wer spielt sowas ernsthaft aufm Handy.
Ich weiss es auch nicht🤔
Überhaupt keine Lust auf sowas, aber Mobile Gaming scheint sehr profitabel zu sein für Unternehmen.
Ui, genau darauf wartet die Welt… NICHT!
Kann mir beim Besten Willen nicht vorstellen, dass sich das allzuviele geben über Smartphone…
Sind die dann eigentlich auch bei Crossplay mit drinnen? Wäre sicher schönes Futter für alle 😉😅
Bin bei Mobile Gaming raus, genau wie viele andere hier anscheinend
Es bleibt mir unbegreiflich, wie man sowas auf einem Smartphone zocken kann
Der einheitlichen Meinung hier kann ich mich nur anschließen. Mobile Games nein Danke und schon gar nicht Shooter.
Vielleicht mal ne Runde Candy Crush um Wartezeit zu überbrücken aber das war es auch schon.😅