Mobile-Gaming: Rainbow Six Mobile erscheint weltweit am 23. Februar

Rainbow Six Mobile erscheint weltweit am 23. Februar 2026. Hier gibt es die ersten Informationen für euch.

Ubisoft kündigte an, dass Rainbow Six Mobile, ein free-to-play, taktisches First-Person-Shooter-Mobile-Game der bekannten Rainbow Six-Marke, am 23. Februar 2026 weltweit für sowohl iOS- als auch für Android-Geräte erscheint.

Rainbow Six Mobile wird von Ubisoft Montreal entwickelt und liefert ein authentisches Tom Clancy’s Rainbow Six-Spielerlebnis, in dem taktisches Gameplay auf rasante First-Person-Shooter-Action trifft.

Spieler beweisen sich in 5-gegen-5-PvP-Matches im zentralen Spielmodus als Angreifer oder Verteidiger. Das angreifende Team setzt Beobachtungsdrohnen ein, um an Informationen zu kommen, und wird zerstörbare Wände, Böden oder Decken strategisch durchbrechen, während das verteidigende Team Zugänge verbarrikadiert und Spionagekameras oder Fallen einsetzt, um seine Position zu verteidigen.

Durch die Kombination aus Strategie und Teamwork erleben Spieler den Nervenkitzel intensiver Nahkämpfe, während die Teams abwechselnd zwischen Angreifer- und Verteidigerrolle wechseln, um den Sieg zu erringen.

Rainbow Six Mobile wurde exklusiv für mobile Geräte entwickelt und bietet zusätzliche neue Funktionen, die es ausschließlich auf der mobilen Version gibt, sowie existierende Funktionen von Rainbow Six Siege, darunter:

Spielmodi: Bombenmodus, Bomben-Ansturm, Team-Deathmatch

Mehr als 20 verfügbare Operator, inklusive Ash, Mute, Dokkaebi und weitere

Ikonische Karten, inklusive Bank, Grenze, Clubhaus, Oregon, Villa, sowie Restaurant und Gipfel – neue Maps exklusiv für die mobile Version

Ein Onboarding-Tutorial mit den Grundmechaniken von Rainbow Six

Private Spiele, Ranglistenspiele und schnelle Spiele

Neue Inhalte zu jeder Season

Rainbow Six Mobile ist derzeit erhältlich in Polen, Frankreich, Kanada und überall in Lateinamerika.