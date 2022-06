Mobile-Gaming: Return to Empire entsteht in Zusammenarbeit mit Xbox Game Studios

Return to Empire ist ein strategisches Mobile Game, das in Zusammenarbeit mit den Xbox Game Studios entwickelt wird.

Return to Empire ist ein strategisches Mobile Game, das von der TiMi Studio Group in Zusammenarbeit mit Xbox Game Studios für den chinesischen Markt entwickelt wird. Es vereint klassische Elemente der Age of Empires-Serie und erweitert das Gameplay mit einem 625 km² großen 3D-Schlachtfeld.

Die Armeen auf dem Schlachtfeld können frei erstellt und abgestimmt werden. Dadurch kann die eigene Taktik jederzeit angepasst werden.

Return to Empire interpretiert klassische Belagerungsschlachten neu, sowohl in der Offensive als auch Defensive. Eine sich konstant ändernde Dynamik in den Kämpfen sorgt für zusätzliche Herausforderung und Spieler müssen über traditionelle hinausdenken und das taktische Potenzial in jeder Situation ausschöpfen.

